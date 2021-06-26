/637380/خالفوا-قرار-الحكومة--ضبط-12052 شخص-لعدم-الإلتزام-بإرتداء-الكمامات-الواقية

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا"المستجد كوفيد 19، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط 12052 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية

وخلال 24 ساعة .. أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية عن الآتى:

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 12052 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 11927 شخصًا ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 125 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 931 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

وضبط 270 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1840) أرجيلة.

وفى سياق أخر نشرت الجريدة الرسمية، في وقت سابق قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن تخصيص سيارتين محكوم بمصادرتهما لأعمال مكافحة تهريب المخدرات، للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستعمالهما في نشاط الإدارة.

القانون رقم 182

وجاء في القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تخصص السيارتين المحكوم بمصادرتهما في القضية رقم 17784 لسنة 2017 جنايات الصف، والمقيدة برقم 7718 لسنة 2017 كلى جنوب الجيزة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستعمالها في نشاط الإدارة.