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يخوض الأهلي مواجهة هامة للغاية أمام الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام في تمام الساعة التاسعة مساء، ويرصد دوت الخليج مذيع مباراة الاهلي والترجي.

مذيع مباراة الاهلي والترجي

كشفت بي ان سبورت عن مذيع مباراة الاهلي والترجي والمقرر انطلاقها في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز في المواجهة السابقة على حساب النادي التونسي بهدف نظيف.

مذيع مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

ويعد المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو مذيع مباراة الأهلي والترجي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري الأبطال ، وتبث شبكة قنوات بي ان سبورت احداث اللقاء بين الطرفين.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والترجي من المنزل مجانا

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

كيفية ضبط قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون. فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات. قم بعمل توليف إعداد القناة. اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها من أجل مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.