/637382/مدافع-الزمالك-السابق-يثير-الجدل-بتعليق-ساخر-قبل-مواجهة-الأهلي-والترجي

اثار الجدل عمرو الصفتي مدافع الزمالك السابق، بعد السخرية من النادي الأهلي وذلك قبل مواجهة الترجي التونسي في نضف نهائي دوري أبطال إفريقيا بساعات.

ويرصد دوت الخليج تصريح نجم الزمالك:

ونشر عبر حسابة السخصي”فيس بوك” وكتب:”احلي اغنيه بيحبها الاهلاويه هي ساعات ساعات بتاعه تركي. معلش غلطت بتاعه صباح”.

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي -علي لطفي -مصطفي شوبير.

خط الدفاع:علي معلول-ياسر إبراهيم-أيمن أشرف -محمود وحيد -بدر بانون -أحمد رمضان بيكهام-رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية-أليو ديانح-حمدي فتحي-مجدي أفشة-كهربا-طاهر محمد طاهر-حسين الشحات-وليد سليمان-جونيور أجاي.

خط الهجوم:صلاح محسن-محمد شريف-والتر بواليا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى المباراة النهائية في البطولة، بعد أن حقق الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس الأسبوع الماضي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

موسيماني

وكشف بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، أن فريقه لديه أفضلية بسيطة ولكنها ليست ميزة أحياناً لأن تاريخ مواجهات الفريقين تثبت العكس، والمباراة صعبة، وعلينا تعزيز الفوز والخروج بشباك نظيفة.

ذكر أن النادي الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على "غريمة التقليدي" نادي الزمالك، بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" للأحمر، وشيكابالا للفريق الأبيض، في المباراة التي جمعت بينهما يوم 27 نوفمبر الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، في "نهائي القرن".

سيكون الفائز من مواجهة الأهلي والترجي التونسي، على موعد مع التاريخ ومواجهة من العيار الثقيل بين الفائز من المباراة الأخري التي تجمع بين الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الجنوب إفريقي على "وداد الأمة" بهدف دون رد، على ملعب "مركب محمد الخامس" في كازابلانكا.