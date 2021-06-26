/637386/غياب-ثلاثي-الفريق-مفاجأت-في-قائمة-الإسماعيلي-لمواجهة-سموحة-بالدوري

اعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة ايهاب جلال المدير الفني للدروايش عن قائمة الفريق لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز ، في المواجهة التي تقام بين الفريقين في تمام السابعة من مساء الغد، ويرصد دوت الخليج قائمة الفريق.

قائمة الإسماعيلي أمام سموحة بالدوري

وشهدت قائمة الاسماعيلي لمواجهة سموحة غياب عبدالرحمن مجدي و حسين السيد و عبدالله جمعة وجاءت القائمة كالتالي:

حارس مرمى: محمد صبحى – محمد فوزى – محمد مجدى.

خط الدفاع : محمد هاشم – باهر المحمدى – مروان الصحراوى – محمد عمار – أحمد كاستيلو

خط الوسط: محمد حسن – محمد عادل – عماد حمدى -عمر الوحش – محمد صادق – نادر رمضان – أحمد مدبولى – محمد الشامى – أحمد مصطفى – بابل – محمد عبد السميع .

خط الهجوم : شكرى نجيب – فخر الدين بن يوسف – شيلونجو – مروان شوقى.

وقال المدير الفني للإسماعيلي في تصريحات تلفزيوينة: " الفريق حقق المطلوب خلال مواجهته أمام غزل المحلة و التي نجح فيها الدراويش في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ونجحنا في إقتناص ثلاث نقاط غالية".

تصريحات «مثيرة» من إيهاب جلال بعد فوز الإسماعيلي على غزل المحلة

و أضاف إيهاب جلال: " لم نكن جيدين طوال الـ٩٠ دقيقة وخلال أحداث المباراة كاملة و هذا أمر طبيعي، نظرا لقوة المنافس الذي يمتلك مدرب على مستوى عالي يستطيع قراءة المواجهات والمنافسين بشكل جيد".

تشكيل الإسماعيلي أمام غزل المحلة

جاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى :محمد فوزى

خط الدفاع :محمد عادل – مروان الصحراوى – محمد هاشم – نادر رمضان

خط الوسط : محمد الشامى – محمود دونجا – أحمد مدبولى – أحمد مصطفى.

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب

على مقاعد البدلاء: محمد صبحى – باهر المحمدى – محمد عمار – محمد عبد السميع – عمر الوحش – عماد حمدى – محمد صادق – أرى بابل – شيلونجو

تشكيل غزل المحلة أمام الإسماعيلي

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

محمود رضا - محمد فتح الله - محمد سامي - هشام بلحة - خالد الاخميمي - فتحي مبروك - يحيى حامد - بسام ماهر - حمد عادل - محمود صلاح - عبده يحيى

وعلى مقاعد البدلاء

عمرو شعبان - خالد العقدة - اسلام فؤاد - احمد حسن - احمد الشيخ - معتز كاجو - محمد غلوش - احمد النادري - محمد عبد القادر