/637386/غياب-ثلاثي-الفريق-مفاجأت-في-قائمة-الإسماعيلي-لمواجهة-سموحة-بالدوري
اعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة ايهاب جلال المدير الفني للدروايش عن قائمة الفريق لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز ، في المواجهة التي تقام بين الفريقين في تمام السابعة من مساء الغد، ويرصد دوت الخليج قائمة الفريق.
قائمة الإسماعيلي أمام سموحة بالدوري
وشهدت قائمة الاسماعيلي لمواجهة سموحة غياب عبدالرحمن مجدي و حسين السيد و عبدالله جمعة وجاءت القائمة كالتالي:
حارس مرمى: محمد صبحى – محمد فوزى – محمد مجدى.
خط الدفاع : محمد هاشم – باهر المحمدى – مروان الصحراوى – محمد عمار – أحمد كاستيلو
خط الوسط: محمد حسن – محمد عادل – عماد حمدى -عمر الوحش – محمد صادق – نادر رمضان – أحمد مدبولى – محمد الشامى – أحمد مصطفى – بابل – محمد عبد السميع .
خط الهجوم : شكرى نجيب – فخر الدين بن يوسف – شيلونجو – مروان شوقى.
وقال المدير الفني للإسماعيلي في تصريحات تلفزيوينة: " الفريق حقق المطلوب خلال مواجهته أمام غزل المحلة و التي نجح فيها الدراويش في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ونجحنا في إقتناص ثلاث نقاط غالية".
تصريحات «مثيرة» من إيهاب جلال بعد فوز الإسماعيلي على غزل المحلة
و أضاف إيهاب جلال: " لم نكن جيدين طوال الـ٩٠ دقيقة وخلال أحداث المباراة كاملة و هذا أمر طبيعي، نظرا لقوة المنافس الذي يمتلك مدرب على مستوى عالي يستطيع قراءة المواجهات والمنافسين بشكل جيد".
تشكيل الإسماعيلي أمام غزل المحلة
جاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي:
حارس مرمى :محمد فوزى
خط الدفاع :محمد عادل – مروان الصحراوى – محمد هاشم – نادر رمضان
خط الوسط : محمد الشامى – محمود دونجا – أحمد مدبولى – أحمد مصطفى.
خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب
على مقاعد البدلاء: محمد صبحى – باهر المحمدى – محمد عمار – محمد عبد السميع – عمر الوحش – عماد حمدى – محمد صادق – أرى بابل – شيلونجو
تشكيل غزل المحلة أمام الإسماعيلي
وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:
محمود رضا - محمد فتح الله - محمد سامي - هشام بلحة - خالد الاخميمي - فتحي مبروك - يحيى حامد - بسام ماهر - حمد عادل - محمود صلاح - عبده يحيى
وعلى مقاعد البدلاء
عمرو شعبان - خالد العقدة - اسلام فؤاد - احمد حسن - احمد الشيخ - معتز كاجو - محمد غلوش - احمد النادري - محمد عبد القادر
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