/637387/لجنة-المسابقات-لكرة-اليد-تحدد-موعد-انطلاق-الموسم-الجديد

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة اليد عن موعد بدء فعاليات الموسم الجديد (2021/2022)،لدورى المحترفين، ومن المقرر أن تبدأ المنافسات الخميس الموافق 16 سبتمبر عام 2021، وحددت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة اليد، موعد إعلان جدول دوري المحترفين للموسم الجديد، بالإضافة إلى موعد سحب قرعة المباريات، وذلك يوم 10 يوليو 2021، ويتم سحب القرعة في مقر الاتحاد القديم بمدينة نصر، وذلك يوم 10 يوليو 2021، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، ويستعرض معكم موقع دوت الخليج تفاصيل اجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد مع الأندية المشاركة في الموسم الجديد (2021/2022)، لبطولة دوري المحترفين.

اجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية المشاركة في بطولة دوري المحترفين

تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، اجتماعا مع جميع الأندية المشاركة في الموسم الجديد من فعاليات بطولة دوري المحترفين، ثم يتم سحب القرعة من قبل ممثلين الفرق بعد انتهاء الإجتماع مباشرة.

استعدادت فريق الزمالك لكرة اليد لخوض بطولتي كأس الكؤوس الإفريقية والسوبر الإفريقي

يستعد فريق الزمالك لكرة اليد، إلى خوض بطولتي كأس السوبر الإفريقي، وذلك في يوم 23 من شهر أغسطس المقبل، وتقام البطولة في مدينة أغادير المغربية، ويذكر أن فريق الزمالك لكرة اليد، تعاقد مع الإسباني أوليفر روي، لقيادة الفارس الأبيض في الموسم المقبل2021/2022، وسبق للأسباني أوليفير روي العمل في نادي برشلونة كمدرب مساعد طوال الفترة السابقة.

الجدير بالذكر أن فريق الزمالك لكرة اليد توج بالنسخة الأخيرة لبطولة دوري المحترفين، وذلك بعدما حقق الفوز في المباراة الفاصلة أمام فريق النادي الأهلي.

قائمة فريق الزمالك لكرة اليد

تضم قائمة فريق الزمالك لكرة اليد العديد من اللاعبين المميزين، وجاءت القائمة كالتالي:

“أحمد الأحمر – يحيى الدرع – محمد علي – محمود خليل “فلفل”- هشام السبكي – عمر الوكيل “بكار” – أحمد مومن “دودو” – مازن رضا – علي هشام – مصطفى خليل – محمد علاء “لوكا” – أحمد حسام – أكرم يسري -حازم ممدوح – مصطفي بشير – إبراهيم العربي – وسام نوار – خالد وليد”.