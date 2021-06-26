بدء عمل لجان المشاركة المجتمعية لفحص كشوف المستحقين لسكن كريم بالمنيا

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى، محافظ المنيا، بدء عمل لجان المشاركة المجتمعية المتكاملة الممثلة لكافة فئات المجتمع القروى، وذلك لفحص كشوف مستحقى مبادرة سكن كريم، لضمان وصول المبادرة لكل مستحق، بمنتهى النزاهة والشفافية.





شدد محافظ المنيا، وفقا لبيان صحفى، على ضرورة تدقيق قوائم المستحقين بمنتهى الموضوعية ودون أى مجاملات، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بوصول الدعم لمستحقيه.

وأكد على أهمية محاسبة الضمير أولا، لتصل المبادرة الرئاسية للمستهدفين المستحقين، لافتاً إلى أن المحافظة وجميع الجهات الشريكة أمناء على المبادرة، من خلال تطبيق معايير الاختيار التى وضعتها الدولة، والتى منها امتلاك منزل واحد، وأن يكون المنزل يحتاج لإعادة بناء أو هدم.

وتضم لجان المشاركة المجتمعية جميع الفئات الممثلة للمجتمع القروى من عمد ومشايخ القرى وجمعيات التنمية المجتمعية وشباب القرية وشباب البرنامج الرئاسى ورؤساء القرى وكذلك أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وسيتم توقيع أعضاء اللجنة على كشوف الأسماء المختارة لتحمل المسؤولية، كما سيتم توقيع المواطن على إقرار باستحقاقه وعدم ملكيته لمنزل آخر وعدم قدرته المادية على بناء المنزل.

وكان محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، قد عقد اجتماعا، لعرض ومناقشة رؤية المحافظة فى تنفيذ مبادرة «سكن كريم»، والتى تساهم فى دعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، وذلك بهدف مراجعة وتدقيق القوائم الخاصة بالمستحقين لمبادرة سكن كريم من خلال فرق عمل المحافظة ولجان التنمية المحلية، حيث ناقش المحافظ مع الحضور محددات ومعايير المبادرة.