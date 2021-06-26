تعيين 3.116 شابا منهم 55 من ذوى الهمم بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية 3.116 شابًا منهم 55 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 7 آلاف و297 راغب عمل منهم 17 من ذوى القدرات.





وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 338 منشأة "دورى وحملات"، وأسفر عن تحرير 287 محضرا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 116 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضى، إلى أن المديرية تلقت 196 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 100 شكوى مرحلة من شهر إبريل، وتم بحث 155 شكوى منها، وتبين أن 57 شكوى مستوفاة، وتحرير 98 محضرًا للمنشآت التى ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 141 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال التفتيش العمالى، قامت المديرية بالتفتيش على 425 منشأة، وعمل 39 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 179 محضرًا، وبحث 171 شكوى عمالية، وعمل ندوة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، تم صرف منحة عيد العمال بإجمالى 2 مليون و655 ألفًا و500 جنيه لـ 5.311 عاملاً مسجلاً، كما تم صرف 12 منحة رعاية اجتماعية ما بين زواج ومولود جديد ووفاة عامل، وعمل 15 بوليصة تأمين للصيادين بمبلغ 50 ألف جنيه، فضلاً عن 238 بوليصة تأمين لعمال المقاولات بمبلغ 50 ألف جنيه.

وتابع مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب جددت المديرية 59 ترخيصًا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ8 أجانب، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهنى، سجلت المديرية 7 من المتدرجين فى برامج التدريب المهنى، واستخراج 778 شهادة قياس مستوى المهارة، و804 رخص مزاولة الحرفة.