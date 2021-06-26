صور- خلال جولة بالإسكندرية.. وزير النقل يحيل ناظر محطة مصر للتحقيق الفورى

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة بمحطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية وذلك، لمتابعة انتظام وانضباط العمل بالمحطة ومتابعة مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وكذلك تفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بالمحطة.





بدأت الجولة بتفقد الوزير، وفقا لبيان صحفى، أعمال التطوير فى الساحة الخارجية ثم شبابيك التذاكر وقرر تحويل ناظر المحطة وعدد من مسؤولى الحجز للتحقيق الفورى بسبب عدم وجود بعض الموظفين بشابيك التذاكر مما أدى إلى تكدس الركاب على الشبابيك الأخرى، وكذلك دخول عدد من الركاب بدون تذاكر بالمحطة وعدم نظافة المحطة، كما وجه بالتحقيق الفورى فى عدم وجود سائق بأحد الجرارات المتوقفة بالمحطة.

كما وجه الوزير بسرعة تجهيز استراحة الركاب فى صالة قطع التذاكر بمقاعد للركاب وسرعة تركيب أكشاك مميزة للتذاكر فى الساحة الخارجية تسهيلا على المواطنين فى الحصول على التذاكر على غرار الأكشاك التى تم تركيبها بمحطة رمسيس بالقاهرة.

كما وجه كذلك ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة وسرعة تركيب بوابات الدخول والخروج بالمحطة وضرورة وضع لوحات إرشادية تعلم الركاب بأنواع الدرجات والقطارات التى يتم حجزها فى كل شباك تسهيلا على المواطنين.

كما وجه وزير النقل خلال تفقده ارصفة المحطة بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المحطة وأن تتم أعمال تجديدات السكة بها بالتوازى مع أعمال تطوير الأرصفة والمنشآت.

والتقى الوزير بعدد من المواطنين خلال جولته والذين قاموا بطلب تعديل فى بعض المواعيد وتسيير قطارات إلى بعض المدن، حيث أكد الوزير على دراسة هذه المقترحات لتنفيذها بما لا يؤثر على انتظام جداول التشغيل الحالية.

وشدد الوزير على مسؤولية ناطر المحطة عن كل يخص المحطة من أعمال تطوير وجداول التشغيل ونظافة المحطة وتقديم جميع التسهيلات للركاب وأن يتسابق الجميع لخدمة الركاب، مع ضرورة الانضباط التام لكل الموظفين، مؤكدا لامكان لمتهاون أو مقصر فى عمله.