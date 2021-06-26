كرم جبر: مصر أمنّت احتياجات الشعب الغذائية فى الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأكد جبر، أن مصر كانت منذ سنوات تستورد ما تحتاج إليه من غذاء، ولكنها بدأت الآن فى توفير احتياجاتها الغذائية مع دخول الجمهورية الجديدة، مضيفًا: "بدأنا نشعر بعدم وجود أزمات فى احتياجات الأسرة المصرية".

وأشار إلى أن مصر ستدخل الجمهورية الجديدة وهى مؤمنة احتياجات الشعب الغذائية، فمن لا يمتلك غذائه لا يمتلك أمنه القومى.

ويستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.