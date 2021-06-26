برلمانى: هيئة الأوقاف حققت أعلى عائد سنوى فى تاريخها بفضل توجيهات السيسى

جدة - نرمين السيد - قال النائب محمد على عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات القيادة السياسية المستمرة بالحفاظ على أموال الوقف، والتعامل معه بالقيمة السوقية العادلة، ساهم فى تحقيق هيئة الأوقاف أعلى عائد سنوى فى تاريخها بنحو مليار و800 مليون جنيه.





وأوضح عبدالحميد، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نجح فى وضع استيراتيجية جيدة فى التعامل مع أراضى وممتلكات الأوقاف، بعدما أعد أول أطلس لحصر جميع أراضى الوقف على مستوى قرى ومدن الجمهورية، لافتًا إلى أن هيئة الأوقاف المصرية أصبحت واحدة من أهم موارد الاقتصاد المصرى.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن وزير الأوقاف، أول ناظر للوقف استطاع حصر وتوثيق جميع أعيان الوقف بعد رفعها مساحيا وتسجيلها فى أطلس يصدر فى 87 مجلدا ومميكن إلكترونيا خلال أيام، يضع الوقفيات على خريطة الاستثمار ويعيد ممتلكات مستحقى الوقف، ويوثق 114 ألف وقفية تضم نصف مليون فدان و200 ألف وحدة عقارية بقيمة تريليون و37 مليار جنيه.

وأكد أن حسن إدارة وزير الأوقاف، لإدارة أموال الوقف، والقضاء على منابع الفساد داخل الهيئة باختيار قيادات على درجة كبيرة من الكفاءة ساهم فى تحقيق نقلة نوعية كبيرة فى إدارة أصول الوقف، مشيدا بالجهود الكبيرة التى يبذلها المهندس علاء عبدالعزيز، لتعظيم استثمارات الوقف خصوصًا بعد توقيع الهيئة مؤخرًا عددًا من بروتوكولات التعاون مع المحافظين لاستغلال أراضى الوقف فى مشروعات استثمارية تخدم المواطنين وتحقق دخلا للهيئة.

يذكر أن وزير الأوقاف استعرض خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، به جهود الوزارة فى إدارة أموال هيئة الأوقاف، موضحًا أن الهيئة حققت أعلى عائد سنوى فى تاريخها خلال العام المالى 2020-2021، بنحو مليار و800 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 16%، أو ما يعادل 250 مليون جنيه عن العام الماضى، إلى جانب تحقيق مال بدل وأصول مستحقة بنحو مليار و170 مليون جنيه، ليصبح إجمالى إيرادات الهيئة حوالى 3 مليار جنيه للمرة الأولى فى تاريخها.