صور.. وزير البترول ولجنة الطاقة بالنواب يتفقدون شركة ميدور بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، أعمال تطوير شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" بالإسكندرية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات البترولية القومية التى ينفذها قطاع البترول.





رافق الوزير خلال الجولة كل من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية وأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، وبحضور جمال كراعيش، رئيس مجلس إدارة شركة ميدور. وأشاد المحافظ بحجم التطورات الكبيرة التى جرت بشركة ميدور، مشيرا إلى أن معمل ميدور يساهم فى تغذية أكثر من 20% من احتياجات السوق المحلى. وتضمنت جولة الوزير ووفد النواب أعمال توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية لتظل شركة ميدور مواكبة لأعلى المواصفات القياسية العالمية وتساهم فى وضع استراتيجية قطاع البترول المصرى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية.

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