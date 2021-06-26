أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تم اليوم السبت، انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة بخط المعمورة / رشيد / البصيلي بعربات تحيا مصر.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت أنه طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن سكك حديد جديدة فقد تقرر تعديل تركيب بعض قطارات خط البصيلى / رشيد والعكس بتركيب عدد 6 عربات بعربات محسنة (تحيا مصر) بدلا من المطورة.

وأضافت السكة الحديد أن ذلك بهدف توفير الراحة المناسبة لجمهور الركاب وتقديم خدمة تليق بهم على أن يبدأ التشغيل اعتبارًا من يوم 26/6/2021.

انطلاق أولى الرحلات الجديدة بخط "المعمورة - رشيد - البصيلي" بعربات تحيا مصر انطلاق أولى الرحلات الجديدة بخط "المعمورة - رشيد - البصيلي" بعربات تحيا مصر انطلاق أولى الرحلات الجديدة بخط "المعمورة - رشيد - البصيلي" بعربات تحيا مصر انطلاق أولى الرحلات الجديدة بخط "المعمورة - رشيد - البصيلي" بعربات تحيا مصر

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