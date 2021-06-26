«الصحة العالمية» تحذر: لا تتناولوا المسكنات قبل تلقي لقاحات كورونا

يتم الآن إعطاء لقاحات فيروس كورونا لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في جميع أنحاء العالم، وهذه اللقاحات تسبب آثارًا جانبية خفيفة إلى معتدلة بعد التطعيم، ومن أكثر الأعراض شيوعًا بعد التطعيم آلام الجسم، ولكن ، هل يجب أن تتناول المسكنات لتقليل الألم؟.

ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite" حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من تناول مسكنات الألم قبل جرعة كورونا للوقاية من الآثار الجانبية المحتملة، لأنها قد تؤثر على فعالية اللقاحات، ولكن ماذا يفعل متلقى اللقاح إذا كان يعاني من الحمى وآلام في الجسم وألم؟ تقول منظمة الصحة العالمية - يمكن لمن يتعاطون اللقاح تناول "باراسيتامول أو مسكنات أخرى" للسيطرة على الآثار الجانبية مثل الألم أو الحمى أو الصداع أو آلام العضلات بعد التطعيم ولكن ليس قبل أخذ اللقاح.