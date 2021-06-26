الأهلي يعلن تجديد عقد «عبدالحليم عبو» مع رجال الطائرة

/637388/الاهلي-يعلن-تجديد-عقد-عبدالحليم-عبو-مع-رجال-الطائرة

أعلن روؤف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد عبدالحليم عبو، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل تجديد العقد:

وأوضح عبدالقادر أن “عبو” وقع على عقود التجديد لمدة موسمين، وأن اللاعب وقع على العقود مباشرة دون أن يكون له أي طلبات لتمسكه بالاستمرار داخل النادي، مشيدا بعطائه مع رجال الطائرة خلال الفترة الماضية.

رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أعلن عن التعاقد مع محمد عسران لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة “رجال” بداية من الموسم المقبل. وحضر اللاعب إلى مقر الجزيرة ظهر اليوم السبت، ووقع على عقود الانتقال إلى الفريق لمدة أربعة مواسم مقبلة، في حضور محمد مصيلحي المدير الفني.

ويأتي انضمام عسران إلى الأهلي بعد أيام قليلة من التعاقد مع محمد محسن، في إطار تدعيم «رجال الطائرة» بالعناصر المميزة؛ من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.

وشدد عبدالقادر على أن التعاقد مع عسران يأتي في إطار تلبية متطلبات الجهاز الفني؛ من أجل دخول الموسم الجديد بأفضل صورة، في ظل الطموحات الكبيرة على رجال الطائرة لاستكمال مسيرة البطولات.

وأشار إلى أن عبو من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، وأن دوره في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة ببطولات الطائرة ، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبين الصاعدين. وشدد على أن التعاقد مع صفقات جديدة لدعم فريق الطائرة وتجديد عقد “عبو” يأتي في إطار تدعيم الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد.

ومن ناحيه اخري يستعد فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراته اليوم السبت امام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي -علي لطفي -مصطفي شوبير.

خط الدفاع:علي معلول-ياسر إبراهيم-أيمن أشرف -محمود وحيد -بدر بانون -أحمد رمضان بيكهام-رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية-أليو ديانح-حمدي فتحي-مجدي أفشة-كهربا-طاهر محمد طاهر-حسين الشحات-وليد سليمان-جونيور أجاي.

خط الهجوم:صلاح محسن-محمد شريف-والتر بواليا.

كشف بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، أن فريقه لديه أفضلية بسيطة ولكنها ليست ميزة أحياناً لأن تاريخ مواجهات الفريقين تثبت العكس، والمباراة صعبة، وعلينا تعزيز الفوز والخروج بشباك نظيفة.