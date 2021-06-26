الأهلي يعلن تجديد عقد «عبدالحليم عبو» مع رجال الطائرة

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أعلن روؤف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد عبدالحليم عبو، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
ويرصد دوت الخليج تفاصيل تجديد العقد:
وأوضح عبدالقادر أن “عبو” وقع على عقود التجديد لمدة موسمين، وأن اللاعب وقع على العقود مباشرة دون أن يكون له أي طلبات لتمسكه بالاستمرار داخل النادي، مشيدا بعطائه مع رجال الطائرة خلال الفترة الماضية.
رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أعلن عن التعاقد مع محمد عسران لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة “رجال” بداية من الموسم المقبل. وحضر اللاعب إلى مقر الجزيرة ظهر اليوم السبت، ووقع على عقود الانتقال إلى الفريق لمدة أربعة مواسم مقبلة، في حضور محمد مصيلحي المدير الفني.
ويأتي انضمام عسران إلى الأهلي بعد أيام قليلة من التعاقد مع محمد محسن، في إطار تدعيم «رجال الطائرة» بالعناصر المميزة؛ من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.
وشدد عبدالقادر على أن التعاقد مع عسران يأتي في إطار تلبية متطلبات الجهاز الفني؛ من أجل دخول الموسم الجديد بأفضل صورة، في ظل الطموحات الكبيرة على رجال الطائرة لاستكمال مسيرة البطولات.
وأشار إلى أن عبو من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، وأن دوره في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة ببطولات الطائرة ، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبين الصاعدين. وشدد على أن التعاقد مع صفقات جديدة لدعم فريق الطائرة وتجديد عقد “عبو” يأتي في إطار تدعيم الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد.
ومن ناحيه اخري يستعد فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراته اليوم السبت امام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.
قائمة الأهلي لمباراة الترجي
وجاءت قائمة الفريق كالأتي:
في حراسة المرمي: محمد الشناوي -علي لطفي -مصطفي شوبير.
خط الدفاع:علي معلول-ياسر إبراهيم-أيمن أشرف -محمود وحيد -بدر بانون -أحمد رمضان بيكهام-رامي ربيعة.
خط الوسط: عمرو السولية-أليو ديانح-حمدي فتحي-مجدي أفشة-كهربا-طاهر محمد طاهر-حسين الشحات-وليد سليمان-جونيور أجاي.
خط الهجوم:صلاح محسن-محمد شريف-والتر بواليا.
كشف بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، أن فريقه لديه أفضلية بسيطة ولكنها ليست ميزة أحياناً لأن تاريخ مواجهات الفريقين تثبت العكس، والمباراة صعبة، وعلينا تعزيز الفوز والخروج بشباك نظيفة.
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