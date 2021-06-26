ولاء التمامى لـ دوت الخليج : معرض الكتاب يساهم فى توجيه الشباب لاكتساب المعرفة..ومقدمة لتحقيق نهضة شاملة

/637390/ولاء-التمامى-لـ-تحيا-مصر -معرض-الكتاب-يساهم-فى-توجيه-الشباب-لاكتساب-المعرفةومقدمة-لتحقيق-نهضة-شاملة
قالت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة ، بمجلس النواب ، ان معرض الكتاب يمثل أهمية كبيرة في تحريك وتنشيط القطاعات الاقتصادية والثقافية، والتي ينبغي استثمارها بشكل أكثر فاعلية بما يحقق أقصى استفادة ممكنة منها ، فى ظل جائحة كورونا التى اثرت بشكل سلبى على المجتمع فى الفترة الاخيرة .
معرض الكتاب
واضافت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب ،فى تصريح ، لـ "دوت الخليج " ان معرض الكتاب يمثل قيمة كبيرة للعمل على تشجيع وتوجيه الشباب إلى المطالعة وحثهم على القراءة واكتساب المعرفة وحب العلم ومنها إلى طرح التساؤلات المهمة والبحث والإبداع ، مضيفة ، الى ان لمعرض الكتاب رؤية استراتيجية بعيدة المدى تخدم الأوطان والشعوب .
الفوائد الاقتصادية لمعرض الكتاب
واشارت النائبة ولاء التمامى، عضو مجلس النواب، الى فوائد معرض الكتاب الاقتصادية ايضا على مختلف الاطراف الفاعلة ، مثل، أصحاب دور النشر، المكتبات وممثلي القطاعات المختلفة الذين يختارون وينتقون الكتب والمؤلفات للمكتبات المؤسسية، الباحثين عن المعرفة باقتناء وشراء الكتب، وأخيرا تعد مصدر رزق يسد جزءا من متطلبات الحياة .
استراتيجية مصر 2030
وأكدت النائبة ولاء التمامي ، عضو مجلس النواب، على ان للمعرض قيمة ثقافية كبيرة متمثلة في تعزيز الوعي ونشر المعرفة ونقل المجتمع إلى مجتمع قارئ باحث مطلع، وهي مقدمة أساسية لتحقيق نهضة شاملة تعليمية – اقتصادية – تنموية – فكرية ، طبقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر وما خططته الدولة لمستقبل وطننا فى استراتيجية 20 – 30 .
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