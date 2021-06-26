/637391/وفاة-العداء-القطري-عبدالإله-هارون-بسبب-حادث

توفى عبد الإله هارون العداء القطري والحاصل على برونزية سباق 400 متر ضمن منافسات بطولة العالم لعام 2017، اليوم السبت، عن عمر يناهز الرابعة والعشرين(24) من عمره، إثر حادث سير أثناء قيادة سيارته الخاصة في العاصمة القطرية الدوحة.

اللجنة الأولمبية تنعي اللاعب عبدالإله هارون

ونشرت اللجنة الأولمبية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، منشورا، عبرت من خلاله عن حزنها لوفاة عبد الإله هارون، كما ذكرت أهم انجازات اللاعب الذي وفاته المنية اليوم السبت، ونعت اللجنة الأولمبية عبد الإله هارون، حيث نشرت"عداء الأدعم عبدالإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر ???????? في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

نعي محمد عيسى الفضالة لعبد الإله هارون

نعى محمد عيسى الفضالة، أمين سر اتحاد القوى القطري، اعداد القطري عبدالإله هارون، وعبر عن حزنه بسبب وفاته، وأكد على أن عبدالإله هارون وفاته المنية بسبب حادث سير أثناء قيادته في العاصمة القطرية الدوحة، حيث قال عيسى" عبد الإله هارون توفي في حادث سير في الدوحة، حيث كان يخضع لبرنامج تأهيلي، بعد تعافيه من الإصابة، للتأهل إلى أولمبياد طوكيو".

وتابع الفضالة تصريحاته بأن الرياضة العالمية وبالأخص ألعاب القوى القطرية، خسرت نجما كبيرا في عالم الرياضة، بسبب وفاة العداء القطري عبدالإله هارون، وعبر عن حزنه بوفاة عبد الإله هارون قائلا" شاء القدر أن تحصل الوفاة وتخسر الرياضة القطرية والعاب القوى على مستوى العالم بطلا كبيرا كانت تتوسم منه الرياضة القطرية المزيد من النجاحات والميداليات".

مثل عبدالإله هارون السوداني الأصل، منتخب قطر في عام 2015، وخطف الأضواء في بداية مسيرته الرياضية، حيث سجل أوقات لافتة على مسافة تبلغ 400 متر، ويستعرض معكم موقع دوت الخليج إنجازات العداء القطري عبدالإله هارون:

مسيرة عبدالإله هارون في الرياضة

سجل عبد الإله هارون، 44.48 ثانية، مما جعله يحصل على برونزية بطولة العالم 2017، والتي أقيمت بالعاصمة البريطانية لندن، وراء النجم الجنوب افريقي وايد فان نيكرك وستيفن غاردينر من باهاماس، بالإضافة إلى إحرازه فضية بطولة العالم في إحدى قاعات بورتلاند عام 2016، كما حصل على ميدالية ذهبية للألعاب الأسيوية، والتي أقيمت في جاكرتا عام 2018.