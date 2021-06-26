أحلام تشوق الجمهور بعمل فني جديد يجمعها بمحمد سامي

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دوت الخليجيكشف عن عمل جديد يجمع احلام بمحمد سامي

وتسألت أحلام خلال الفيديو عن وجود عمل جديد للفنان محمد سامي ثم طلبت من جمهور انتظار المفاجأة قريبا، قائلة: "إحنا هنشتغل، قريبًا انتظرونا مفاجأة".

معلومات عن المطربة أحلام الشامسي

تُعد أحلام أكبر مغنية ليست على مستوى الإمارت فقط بل على الوطن العربي أجمعه، إذ أطلق عليها الجمهور لقب «الملكة»، ولقبها المغني السعودي ب «فنانة الخليج» وتعتبر من المغنيات الأعلى أجرًا لإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي، هي أول فنانة خليجية غنت في تونس وذلك في مهرجان قرطاج الدولي كما شاركت بالغناء في فلسطين لمرّتين في مهرجانات رام الله وبير زيت، وهي المطربة الخليجية الأولى والوحيدة إلى اليوم التي شاركت بمهرجان جرش بالأردن لمرتين، ليبيا والجزائر، مهرجان تدمر بسوريا، لبنان، والمغرب في كلّ من مهرجان موازين العالمي ومراكش.

محمد سامي يتعاون مع رمضان في ثابت

على جانب آخر، تعاون محمد سامي مع الفنان محمد رمضان في أحدث أغنياته ثابت التي طرحها عبر قناته على اليوتيوب منذ أيام، وهي من كلمات الأغنية للشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير، والكليب مونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.

آخر أعمال محمد سامي الدرامية

يذكر أن أخر أعمال محمد سامي كان مسلسل نسل الأغراب من بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، ودياب، ومي عمر، ومحمد جمعة، أحمد مالك، أحمد داش، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران وأحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي – تامر مرسي.

وينتمي المسلسل لنوعية الدراما الصعيدية، حيث تدور أحداث حول الفنان أحمد السقا في دور شخص يُدعى "عساف الغريب"، ويظهر أمير كرارة، في دور شقيقه من أم مختلفه "غفران الغريب"، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب "جليلة" التي تجسدها الفنانة مي عمر عندما يشك غفران بخيانتها له مع شقيقه عساف، ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر.