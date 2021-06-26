/637395/عمرو-درويش-يتقدم-ببيان-عاجل بشأن-واقعة-التعدي-على-مواطن-في-مستشفى-كفر-الشيخ-الجامعي

تقدم النائب عمرو درويش، آمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيان عاجل ،للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه لكلا من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وااللواء محمود شعرواي وزير التنمية لمحلية ، بشأن واقعة التعدي على أحد المواطنين في مستشفى كفر الشيخ الجامعي، مضيفا:”الواقعة مؤسفة ومحاسبة المتعدين أمر واجب”.

دوت الخليج يرصد تقدم النائب عمرو درويش بببيان عاجل بشأن حادث مستشفي كفر الشيخ الجامعي

حادث مستشفي كفر الشيخ الجامعي

واشار النائب عمرو درويش ،عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى طلب الغحاطة المقدم منه ،إلى فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الاعتداء السافر على أحد المواطنين من قبل موظفي مستشفى كفر الشيخ الجامعي.

الاجراءات العقابية

و طالب النائب عمرو درويش، آمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بمساءلة كلا من وزير التعليم العالي ووزير التنمية المحلية، حول حقيقة التعدي على المواطن الذي شُوهد في الفيديو، فضلا عن الاجراءات العقابية التي تم اتخاذها تجاه المعتدين، وكذلك الاجراءات المتبعة داخل المستشفيات الجامعية لمعاملة المواطنين المعاملة التي تليق بهم كمواطنين مصريين.

هذا وتشهد الجلسة العامة للبرلمان غدا الأحد الموافق 27\6\2021، بئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

تضمن تقرير اللجنة بأن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة طبقًا لنصوص المواد (من 191 إلى 195) من الدستور مهمتها الرئيسية الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، ونظم القانون عملها وتشكيلها واختصاصها لضمان استقلالها في عملها.