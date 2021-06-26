/637396/بمضبوطات-تقدر-بـ60-مليون-جنيه-سقوط-أخطر-عصابة-لتجارة-المخدرات-بقبضة-الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية، اليوم السبت، في إلقاء القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة بحوالى 60 مليون جنيه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على تشكيل عصابي تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة

تفاصيل الواقعة

البداية بمتابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط تشكيل عصابى دولى شديد الخطورة يضم "مصريين وأجانب" تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة من خارج البلاد خصوصًا مخدرى "الحشيش والهيروين"، وإعادة تدويرهما لمضاعفة كمياتهما وترويجهما على نطاق واسع على عملائهم بمحافظات الجمهورية.

وضم التشكيل 16 عنصرًا إجراميًا بينهم 7 أشخاص يحملون جنسيات أجنبية، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، شمال وجنوب سيناء، الإسماعيلية، الشرقية" من بينهم زعيم التشكيل الصادر ضده 4 أحكام قضائية من بينهم حكمين بالسجن المؤبد فى قضايا مخدرات.

زعيم التشكيل

ويقوم زعيم التشكيل بالتمويل المادى لجلب تلك الشحنات المخدرة من خارج البلاد، ويعقد بعض عناصر التشكيل الصفقات مع تجار المواد المخدرة داخل البلاد، ويقوم البعض الآخر بتخزينها بمخازن سرية محددة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، ويتولى أحدهم نقل المواد المخدرة تمهيدًا لتسليمها للعملاء ويستلم آخران المبالغ المالية من زعيم التشكيل وتحويلها إلى عملات أجنبية "دولار" لإرسالها بطرق غير شرعية خارج البلاد لتمويل الصفقات، فيما يجهز باقى عناصر التشكيل من الأجانب شحنات المواد المخدرة خارج البلاد لإرسالها إلى زعيم التشكيل وحيازة وإحراز عينات من مخدر الهيروين لعرضها على عملائهم لجلب المزيد من الشحنات.

القبض على المتهمين

وبع تقنين الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم استهداف عناصر التشكيل من خلال عدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم جميعًا وبحوزتهم الآتى ك"مية من مخدر الهيروين الخام وزنت 66 كيلو جرام، 2.523 طربة من مخدر الحشيش وكمية من ذات المخدر وزنت جميعها حوالى 262 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس، 15.000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، بندقية آلية عيار 7,62×39مم، طبنجة، مسدس، 6 خزائن أسلحة نارية، عدد من الطلقات النارية والخرطوش، مبالغ مالية كبيرة أكثر من مليون جنيه، عملات أجنبية مختلفة، ماكينة عد نقود، ميزان حساس، 3 أجهزة لاب توب، 39 هاتفا محمولا، 8 سيارات إحداهما بدون لوحات، 31 شيكارة صوديوم مواد خام تستخدم فى خلط الهيروين وزنت 775 كيلو جرام".

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 60٫000٫000 جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.