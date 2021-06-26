تفوق المارد وتراجع«الذهب».. 9 أرقام حاسمة للأهلي والترجي قبل مواجهة التأهل

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أصبحت مواجهة الأهلي والترجي من المواجهات الكلاسيكية في القارة الإفريقية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم ، والمقرر إقامتها في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويرصد دوت الخليج 8 أرقام قبل المواجهة المرتقبة.

من حيث عدد البطولات: الأهلي حقق 141 بطولة بينما احرز الترجي 63 بطولة.

ارقام الأهلي والترجي قبل مواجهة اليوم

من حيث الألقاب في دوري أبطال إفريقيا: الأهلي حصد البطولة في 9 مرات ، على الجانب حقق الترجي اللقب في 4 مرات.

من حيث الألقاب في السوبر الأفريقي: حصد الأهلي اللقب في 7 مرات ، بينما حاز الترجي لقب مرة وحيدة.

من حيث القيمة السوقية: الأهلي 26.45 مليون يورو الترجي 17.90 مليون يورو.

من حيث قيمة أغلى لاعب: الأهلي 2.5 مليون يورو ، بينما يبلغ قيمة اعلى لاعبي الترجي 1 مليون يورو.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

تفوق المارد وتراجع«الذهب»..9 أرقام حاسمة للأهلي والترجي قبل مواجهة الحسم

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.