/637398/تفوق-المارد-وتراجعالذهب-9-أرقام-حاسمة-للأهلي-والترجي-قبل-مواجهة-التأهل
أصبحت مواجهة الأهلي والترجي من المواجهات الكلاسيكية في القارة الإفريقية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم ، والمقرر إقامتها في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويرصد دوت الخليج 8 أرقام قبل المواجهة المرتقبة.
من حيث عدد البطولات: الأهلي حقق 141 بطولة بينما احرز الترجي 63 بطولة.
ارقام الأهلي والترجي قبل مواجهة اليوم
من حيث الألقاب في دوري أبطال إفريقيا: الأهلي حصد البطولة في 9 مرات ، على الجانب حقق الترجي اللقب في 4 مرات.
من حيث الألقاب في السوبر الأفريقي: حصد الأهلي اللقب في 7 مرات ، بينما حاز الترجي لقب مرة وحيدة.
من حيث القيمة السوقية: الأهلي 26.45 مليون يورو الترجي 17.90 مليون يورو.
من حيث قيمة أغلى لاعب: الأهلي 2.5 مليون يورو ، بينما يبلغ قيمة اعلى لاعبي الترجي 1 مليون يورو.
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في إياب نصف النهائي
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.
خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.
خط الهجوم: محمد شريف.
تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي في إياب نصف النهائي
حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.
قائمة الأهلي لمواجهة الترجي
حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير
الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد
تفوق المارد وتراجع«الذهب»..9 أرقام حاسمة للأهلي والترجي قبل مواجهة الحسم
خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق
خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفوق المارد وتراجع«الذهب».. 9 أرقام حاسمة للأهلي والترجي قبل مواجهة التأهل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.