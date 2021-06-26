غدا.. طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 38

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.75الى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 38 24

الإسكندرية 32 23

وادى النطرون 36 22

طنطا 37 24

شبين الكوم 38 24

دمنهور 35 23

بلطيم 33 22

مطروح 32 22

السلوم 34 22

سيوة 40 24

بورسعيد 33 23

دمياط 31 23

الزقازيق 38 24

المنصورة 38 23

الاسماعيلية 38 22

السويس 38 22

العريش 34 23

رفح 33 22

رأس سدر 39 25

نخل 37 19

نويبع 37 26

طابا 36 20

كاترين 33 19

الطور 37 25

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 36 26

الفيوم 39 22

بنى سويف 39 23

المنيا 39 23

أسيوط 40 24

سوهاج 40 24

قنا 41 25

الأقصر 42 26

أسوان 42 27

إدفو 42 27

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 41 26

شلاتين 36 26

أبو رماد 35 26

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 27

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