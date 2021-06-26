رئيس ‏جامعة طنطا يحيل واقعة طالبة كلية الآداب إلى النيابة العامة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، للجامعة، إيماء إلى ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعى وبعض وسائل الإعلام لشكوى الطالبة حبيبة زهران بالفرقة الثانية فى كلية الآداب بجامعة طنطا وما أثارته مما تعرضت له من بعض مراقبى لجان الامتحان يوم الثلاثاء الماضى بعد انتهاء مدة الامتحان، تقرر إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وتهيب الجامعة بالجميع عدم التطرق للموضوع، لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقها واستبيان الحقائق كاملة.