المالية تكشف: مصر ستسجل نمو إيجابي بمعدل 2.8% من الناتج المحلي

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه من المتوقع أن تسجيل مصر نمو إيجابي بمعدل 2.8% من الناتج المحلى، وفائض أولى 1.1% وخفض العجز الكلى إلى 7.7%، خلال الفترة المقبلة رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على كبرى اقتصادات العالم.

من المتوقع أن تسجل مصر نموا إيجابيا بمعدل 2.8% من الناتج المحلى.

يتوقع تحقيق مصر فائض أولى بقيمة 1.1%.

خفض العجز الكلى إلى 7.7%.

مصر نجحت فى خفض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات.

الدين تراجع من 108% عام 2016/2017 إلى 87.5% بنهاية العام المالي الماضي.

إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.17 عام في يونيو 2020.