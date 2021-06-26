لجان البرلمان ...الخارجية تناقش دورالأوقاف فى تجديد الخطاب الديني بمختلف دول العالم بحضور الوزير.. وحقوق الإنسان تستعرض إنشاء وحدة بكل وزارة ومحافظة..الإثنين المقبل

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها الإثنين المقبل ،لمناقشة عدد من المشروعات وطلبات الاحاطة والاقتراحات والشكاوي المقدمةمن النواب، وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعها برئاسة النائب أبراهيم الهنيدي، لنظر مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي، وستون نائباً آخرون، بشأن إلغاء العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000، بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالي تفاصيل اجتماعات اللجان النوعية الإثنين المقبل

لجنة الخطة والموازنة

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن، عدم توفير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاعتماد المالي اللازم لإدخال خدمة الصرف لأغلب مناطق حي المرج.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن، عدم تخصيص مبلغ 700 مليون جنيه لصالح شركة مياه الشرب والصرف والصحي بأسيوط والوادي الجديد، وذلك حتى تتمكن الشركة من استلام الأصول والمحطات.

لجنة الشئون الاقتصادية

كما تعقد لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، لمتابعة موقف ووضع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وخططها الاستراتيجية المستقبلية لتطوير أدائها في الفترة القادمة، وعرض بيان بالشركات الرابحة والخاسرة التابعة لها، وعرض المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الشركات (في إطار متابعة اللجنة لأوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام).

كما تناقش اللجنة موقف ووضع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وخططها الاستراتيجية المستقبلية لتطوير أدائها في الفترة القادمة، وعرض بيان بالشركات الرابحة والخاسرة التابعة لها، وعرض المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الشركات (في إطار متابعة اللجنة لأوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام).

لجنة الشئون الخارجية

تعقد لجنة الشئون الخارجية اجتماعها برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة الدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني لنشر فكر وسطي في مختلف دول العالم عن طريق الأئمة والدعاة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

لجنة الشئون العربية

كما تناقش لجنة الشئون العربية برئاسة النائب يسري المغازي، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الألفي، والموجه للسادة وزراء الإسكان، والتجارة والصناعة، التعاون الدولي، بشأن المناطق الصناعة التي يتم إعدادها لإنتاج مواد البناء وكذلك كافة المنتجات التي يتم إنتاجها لتغذية إعمار ليبيا والعراق وسوريا والتسهيلات الواجب إتباعها للمصنعين لتحفيزهم.

الشئون الافريقية

وتناقش لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب شريف الجبلي ، طلب الإحاطة المقدم من النائبة د. رشا أبو شقرة، بشأن مشروع تحت الانشاء بين مصر وجزر القمر لتشغيل المطارات لديهم وارسال متخصصين.

لجنة الاقتراحات والشكاوي

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة النائب عاطف ناصر ،لمناقشة 30 اقتراح برغبة المقدمة من النواب،كما تناقش اللجنة الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي: الأول: بشأن إلغاء الشرط الوارد بالاشتراطات البنائية والذى يتطلب أن لا تقل وجهة العقار عن مساحة (8,5م) – محافظة أسيوط. الثاني: بشأن استكمال الصرف الصحي بقرية منقباد – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب زكريا حسان: الأول: بشأن استكمال مشروع الصرف الصحي لقرية الكولا بمركز اخميم – محافظة سوهاج. الثاني: بشأن إنشاء توسعات لمحطة معالجة صرف صحي سوهاج – شرق الكولا – محافظة سوهاج.

الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد عبدالحميد هاشم: الأول: بشأن بيع أراضي الاصلاح الزراعي المقام عليها المباني لواضعي اليد في قرية الرباعية التابعة لقرية الورق – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ. الثاني: بشأن بيع أراضي جنوب بحيرة البرلس لواضعي اليد بمحافظة كفر الشيخ.

تناقش لجنة القوى العاملة

تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة مقدمان من: طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن "توفير درجات مالية لتعيين 122 سائق على ماكينات الري بالواحات البحرية والوادي الجديد". طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالرؤوف الطنيخي، بشأن "وقف التسويات للعاملين بالكهرباء منذ 2012 بعد حصولهم على مؤهل عالي اثناء فترة عملهم".

لجنة الصناعة

وتعقد لجنة الصناعة اجتماعها برئاسة النائب معتز محمود ،لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن إهدار المال العام في المجمع الصناعي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن وقف البيع لمضرب أرز المحمودية بمحافظة البحيرة والعمل على تطويره وتحديثه وتقديم الموقف المالي له خلال الخمس سنوات الماضية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

لجنة المشروعات الصغيرة

كما تناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب حسام عوض الله ،طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن مراقبة الجمعيات والشركات التي تمنح القروض لتمويل مشروعات المرأة المعيلة في ضوء ما طلبته اللجنة من بيانات من هيئة الرقابة المالية.

لجنة البيئة والطاقة

وتناقش لجنة البيئة واللطاقةمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائبين: علاء خير الله، أحمد الشناوي بشأن قيام شركة الغاز بمحافظة أسيوط بتوصيل الغاز الطبيعي لمدينتي أبو تيج وصدفا وتحصيل قيمة اشتراك توصيل الغاز بقيمة مخالفة لما صرح به وزير البترول. النائب حسام ماضي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينتي منفلوط وأسيوط بمحافظة أسيوط .

لجنة الزراعة

كما تعقد لجنة الزراعة والري والامن الغذائي والثروة الحيوانية ، اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري ، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن " حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية "، بالاشتراك مع مكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية و التشريعية.

لجنة التعليم والبحث العلمي

كما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي اجتماعها ،برئاسة النائب سامي هاشم ،لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير مدارس النيل الدولية ودراسة الوضع الحالي وما قد يواجهها من مشكلات.

لجنة الشئون الدينية والأوقاف

تعقد لجنة الشئون الدينية اجتماعها برئاسة النائب أسامة العبد ،لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور محمد محمود هاشم، بشأن مطالبة هيئة الأوقاف من 200 أسرة من قاطني قرية نمر التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية (أرض وقف فاطمة النبوية) بالإيجار بأثر رجعى.

الاعلام والسياحة والآثار

تناقش لجنة الاعلام برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، بشأن تهالك قصر ثقافة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدم الاستجابة لطلبات الترميم والتطوير رغم حيويته وأهميته بالنسبة للأهالي.

لجنة السياحة والطيران المدني

كما تناقش لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة النائبة نورا علي لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة رانيا الجزايرلي، بشأن ضرورة إعادة إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخريطة السياحية، لما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية تؤهلها لتكون جاذبة للسياحة.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تعقد لجنة الاتصالات اجتماعها برئاسة النائب أحمد بدوي ،نظر طلبي الإحاطة المقدمين من: النائبة نشوى رائف، بشأن تركيب كبائن فايبر جديدة لسد العجز في خطوط التليفون الأرضي ببعض قرى النواميس والعقال البحري والنواورة بندر البداري - محافظة أسيوط.

النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن عدم قيام شركات الإنترنت بالتوسع لاستيعاب مضاعفات الطلب عليها.

النائبة إيمان سالم خضر، بشأن عدم توصيل خدمات الإنترنت والتليفونات إلى معظم القرى والتوابع داخل محافظة الشرقية.

النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن الغياب التام لخدمة التليفونات الأرضية والإنترنت المنزلي في بعض قرى وعزب مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية.

الاسكان والمرافق العامة والتعمير

وتعقد لجنة الاسكان والمرافق العامة ، اجتماعها برئاسة النائب عماد سعد حموده، مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

النائبة آيـة مدنـي بشأن عدم استلام 600 مواطن من أبناء محافظة الوادي الجديد لعملهم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد منذ عام 2018 حتى تاريخه. أحمد بلال البرلسي، بشأن عدم تسليم محطتي صرف صحي سعــد وعزبة البرلس بحي ثاني ــ المحلة الكبرى ــ الغربية.

النائب محمد فايــد، بشأن تأخر مشروعات الصرف الصحي وسوء حالة مياه الصرف بقرى مركز بسيون ـ محافظة الغربية. شيرين رضـا طايل، بشأن تأخر تسليم محطتي رفع صرف صحي الباجور ــ محافظة المنوفية. محمود البرعي، بشأن عدم تسليم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للمحطات التالية (سبك الضحاك 3 – سبك الضحاك 1– محطة معالجة سبك الضحاك – سنجلف – كفر الباجور– كفر الخضرة الرئيسية) بالمنوفية.

لجنة الشباب والرياضة

كما تناقش لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب محمود حسين ، طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب بلال حامد النحال، بشأن: إزالة مركز شباب العطف إدارة شباب المحمودية بمحافظة البحيرة. عدم اتخاذ أي إجراء بشأن إقامة مركز شباب قرية كفر الرحمانية بمحافظة البحيرة.

النائب هشام سعيد، بشأن توقف الأعمال ببعض مراكز الشباب بمركز شباب المحمودية بمحافظة البحيرة.

النائب هيام الطباخ، بشأن زيادة بدل مشاركة النشء والشباب بأنشطة الشباب والرياضة والذى لا يزيد على 15 جنيهاً منذ أكثر من عشر سنوات.

لجنة حقوق الإنسان

كما تستكمل لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان مناقشة ما قامت به وزارة الثقافة بشأن تنفيذ توصية مجلس الوزراء في نوفمبر 2017، والخاصة بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

الادارة المحلية

كما تعقد لجنة الادارة المحلية اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني ،لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب: إيفلين متى، نادر عبده صديق، هاني مصطفى خضر، أحمد دياب، بشأن: قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1557 لسنة 2021 بمراجعة موقف التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية، والكتاب الدوري رقم 100 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية لجميع المحافظات بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، وإعطاء أصحاب المعارض مهلة من ثلاثة إلى ستة أشهر للتنفيذ، ومدى تأثير ذلك اقتصادياً على هذا القطاع والعاملين به فضلاً عن معاناة بعض المحافظات (محافظة المنوفية) من عدم وجود ظهير صحراوي لها، وعدم قيام المحافظات بتجهيز أماكن بديلة قبل البدء في تنفيذ القرار، وقيام محافظة القاهرة بتحديد مكان بطريق القاهرة – العين السخنة يبعد عن القاهرة بمسافة 50 كم، وغير مجهز ويفتقر إلى وجود الخدمات اللوجستية التي يحتاج إليها هذا القطاع الصناعي والاقتصادي.

لجنة النقل والمواصلات

تعقد لجنة النقل والمواصلات اجتماعها برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

النائب/ أحمد عبدالسلام قورة، بشأن: الحاجة إلى إنشاء طريق يربط بين محافظتي سوهاج والوادي الجديد بطول 170 كم. الحاجة إلى استكمال ازدواج طريق سوهاج / البحر الأحمر.

النائب خالد عبدالعظيم، بشأن عدم استكمال أعمال رصف مسافة 4 كم من طريق كوبرى الملح قرى الخريجين ترعة السلام بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

النائب عبدالباقي تركيا، بشأن:- إيقاف الأعمال بالطريق الحر في المسافة من قرية الأشراف على طريق ميت غمر/ الزقازيق حتى الطريق الإقليمي عند قرية بنى صالح التابعة لمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بطول 20 كم. تأخر الانتهاء من تنفيذ مشروع طريق السنبلاوين الزقازيق. النائب محمود نجيب مشعل، بشأن الحاجة الى إدراج أعمال توسعة ورفع كفاءة طريق الروضة/ دمياط الذى يخدم أكثر من 18 قرية.