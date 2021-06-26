/637401/أول-تحرك-من-اتحاد-الطائرة-على-أزمة-استبعاد-منتخب-الشاطئية-وشبهة-الإنحياز

أكد الاتحاد المصري للكرة الطائرة رفضه التام لما تعرضت له بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة الشاطئية للسيدات ، وذلك بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي استبعاد المنتخب من التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو بداعي إيجابية عينة كورونا.

وكتب الاتحاد المصري عبر فيس بوك : " أرسل الاتحاد المصرى للكرة الطائرة صباح اليوم الخطاب الثانى الى الاتحاد الأفريقي وصورته للاتحاد الدولى للاعتراض على إقصاء الفريق القومى للسيدات من لعب الدور قبل النهائى أمام نيجيريا الساعة العاشرة صباح اليوم بتعليمات شفوية دون أساس قانونى بحجه اصابه مدرب منتخب الرجال بفيروس كورونا رغم ان الجميع فى فقاعه وتم تحليل PCR للجميع مرتين وكانت النتيجة سلبية".

أول تحرك من اتحاد الطائرة على أزمة استبعاد منتخب الشاطئية وشبهة «الإنحياز»

وتابع الاتحاد :"وقدمت البعثة المصرية فى اغادير طلب تأجيل المبارة لتصبح ظهر اليوم بناءا على الشكوى المقدمة وجارى حالياً اجتماع فى اغادير لأخذ القرار".

الجدير بالذكر أن دعاء الغباشي لاعبة منتخب مصر للطائرة الشاطئية كانت قد فجرت أزمة تواجه الفريق خلال تواجده في المغرب ضمن منافسات التصفيات المؤهلة للأولمبياد، وتلك الأزمة قد تهدد وجود المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو2020.

ويمثل منتخب مصر للسيدات للطائرة الشاطئية في التصفيات كلا من دعاء الغباشي وفريدة العسقلاني المنتخب الأول "مصر 1" بينما يمثل الثنائي رندا رضوان وندى حمدي المنتخب الثاني "مصر 2".

وكتبت لاعبة المنتخب المصري رسالة على الفيس بوك تناشد المسئولين بالتدخل ومساعدتهم لإستكمال البطولة والحفاظ على الفرصة في المشاركة بأولمبياد طوكيو.

وجاء نص المناشدة كالتالي: "بكل هدوء احنا لاعيبه حلمنا من ٢٠١٦ نتاهل اوليمبياد وبقالنا ٥ سنين بنتمرن عشان البطوله دي تيجي البطوله وتكون في المغرب الي هي البلد المنافس اصلا".

وتابعت : "عملنا مسحه قبل ما نسافر طلعت سلبي ومسحة اول ما وصلنا وبرضه طلعت سلبي وقايلين كلهم ان اغادير مفهاش كورورنا وانهم بيعملو كده عشان يحافظو علي البلد اول ما وصلنا اتعمل مسحه وفضلنا ٣ ايام في الاوض عشان النتيجة تطلع ومرضوش يخرجونا من الاوضه غير اما النتيجه تطلع وطلعت سلبي الحمد لله".

أزمة داخل صفوف منتخب مصر للطائرة

وواصلت: "من ٣ ايام فجاه قالو كله ينزل يعمل مسحه مع انهم اصلا مكنوش قايلين ان في مسحه هتتعمل تاني عشان المفروض اننا في فقاعه فقاعه في فندق فيه ١٠٠ الف شخص ونصهم سياح بره البطوله انبارح الساعه ١١ بليل بتوقيت مصر ١٢ قالو مصر متخرجش بره الاوض عندهم حاله حاله ازاي وامته وكلنا كويسين قلنالهم مين قالو مدرب فرقه الرجال".

وأستكملت: "طب هنعمل ايه يا جماعه قالو هنلعب لحد ما اللجنه الطبيه تاخد قرار ماتشنا انهارده الساعه ٩ الصبح طبعا نمنا كلنا اللاعيبه بعد ما اتاكدنا اننا هنلعب بعد توتر وعياط وصويت".

الغباشي تستنكر وتستنجد بالمسئولين

وأستنكرت: "فجاه نصحى على رساله الساعه ٣:٣٠ توقيت مصر ٤:٣٠ متخرجوش من الاوض انتو بره البطوله، يرضي مين ده يا عالم يرضي مين".

وتابعت: "دي لعبه واحنا متاكدين منها المدرب سليم ومع العلم ممنوع حتي نجيب حد يعملنا مسحات تانيه ولا حتي فكروا يعيدو المسحه ولا اصلا شوفنا ورق المدرب الي بيقولوا انه ايجابي".

وأضافت: "احنا ماتشنا الساعه ٩ الصبح يعني كام ساعه ماتش ضمنينهه نكسبه نكون في النهائي احنا مخالطين جميع اللعيبه ومخالطين فرقه المغرب والفرق الي لعبناها والحكام والناس الي في المدرجات الي هما منظمين احنا مخالطين رئيسه الاتحاد الافريقي الي هي رئيسه اتحاد المغرب اصلا".

واختتمت: "يعني لو في فعلا حق يبقي المنتخبات كلها يتعملها ماسحه اشمعنا مصر هي الي ايجابي ولو ايجابي هتبقي ايجابي من مين من نفسها يعني، حد يلحقنا والنبي احنا حلمنا فجاه بقي تراب ومش عارفين نعمل حاجه، يارب انت حسبي ونعم الوكيل".