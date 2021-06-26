/637402/الأهلي-ضد-الفرق-التونسية-تفوق-ساحق-للمارد-الأحمر-تفاصيل

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم السبت أمام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية التونسية:

واجة النادي الأهلي الأندية التونسية 46 مرة حقق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في 16 مرة، وتلقي الخسارة 10 مواجهات، واحرز من الأهداف 56 هدف، وتلقت شباكة 35، ويعد حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندرى الحالى والأهلى السابق هو اللاعب الأكثر ظهور فى القلعة الحمراء أمام الفرق التونسية برصيد 31 مباراة، فيما يعد محمد أبو تريكة هو هداف المارد الأحمر فى شباك أندية تونس برصيد 6 أهداف.

فيما مجدى عبد الغنى نجم الاهلى الأسبق فهو أول لاعب سجل للمارد الأحمر فى شباك أندية تونس، وبعد ذلك يعد محمد شريف مهاجم الأهلى هو آخر من سجل فى الشباك التونسية

ويعد فوز النادي الأهلي على النجم الساحلي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين عام 2017، هو الفوز الأكبر في تاريخ المواجهات المصرية التونسية

كما يعد المغربى وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودى الحالى والاهلى السابق هو اللاعب الوحيد الذى سجل هاتريك فى الدور نصف النهائى لدوري الأبطال الأفريقى، حينما سجل ثلاثية للمارد الأحمر فى شباك النجم الساحلى فى اللقاء الذى انتهى بفوز الاهلى 6-2.

بينما في المقابل خاض الترجى 39 مباراة أمام الأندية المصرية حقق الفوز فى 9 لقاءات وخسر 17 مواجهة وتعادل فى 13 مباراة وسجل بطل تونس 32 هدف فى شباك الاندية المصرية فيما استقبلت شباكه 44

يذكر أن النادي الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على "غريمة التقليدي" نادي الزمالك، بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" للأحمر، وشيكابالا للفريق الأبيض، في المباراة التي جمعت بينهما يوم 27 نوفمبر الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، في "نهائي القرن".

سيكون الفائز من مواجهة الأهلي والترجي التونسي، على موعد مع التاريخ ومواجهة من العيار الثقيل بين الفائز من المباراة الأخري التي تجمع بين الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الجنوب إفريقي على "وداد الأمة" بهدف دون رد، على ملعب "مركب محمد الخامس" في كازابلانكا.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي -علي لطفي -مصطفي شوبير.

خط الدفاع:علي معلول-ياسر إبراهيم-أيمن أشرف -محمود وحيد -بدر بانون -أحمد رمضان بيكهام-رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية-أليو ديانح-حمدي فتحي-مجدي أفشة-كهربا-طاهر محمد طاهر-حسين الشحات-وليد سليمان-جونيور أجاي.

خط الهجوم:صلاح محسن-محمد شريف-والتر بواليا.