/637406/تأجيل-محاكمة-المتهمين-في-جماعة-المرابطين-الإرهابية-لـ27-يوليو

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطرة، اليوم السبت 26 يونيو 2021، محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع الأيمن لهشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين في قيادة جماعة المرابطين الإرهابية، لجلسة 27 يوليو لمرافعة الدفاع.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل تأجيل محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع الأيمن لهشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار، وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة الصادر من مكتب النائب العام برئاسة المستشار خالد ضياء، رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا عن أن المتهمين بهاء كشك، مشرف معماري، محبوس، محمد فتحي "مكني أبو مالك"، هارب، محمد مرجان الجوهري، حركي "أبو بكر مرجان المصري"، هارب في غضون عام 2012 حتي 29 / 5 / 2019 بجمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

إلى جانب ارتكاب جرائم وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة في الجماعة المسماة "المرابطون" التي تدعو إلى تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية علي النحو المبين بالتحقيقات.

جرائم تمويل الإرهاب

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد للجماعة الإرهابية بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية علي النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم قرار الإحالة بأن المتهمين بصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر تتخد من الإرهاب والتدريب العسكري وتعلم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها بأن التحقوا بجماعة "تنظيم القاعدة" بدولة ليبيا وتلقوا لديها تدريبات ونفذوا عمليات إرهابية.