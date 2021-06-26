/637407/9-صور-ترصد-محاكمة-الإرهابي-بهاء-كشك-مساعد-هشام-عشماوي

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل محاكمة الإرهابي بهاء كشك الذراع الأيمن لـ «هشام عشماوي»

وسألت المحكمة المتهم ودفاعه على موافقته لاستجوابه، فوافق على ذلك، ووجهت له المحكمة في بداية حديثها "هناك أمور حدثت لعدد من الناس، وكل شخص حين يقوم بسرد ما حدث له يسرده من خلال ظروفه موقفه"، وطلبت منه المحكمة الرد بما حدث له.

محاكمة الإرهابي بهاء كشك

وسألته المحكمة: كيف هربت من السجن عام 2011؟ ليرد المتهم: "في أحداث 28 يناير 2011، اتفتح علينا السجن معرفش إيه اللي حصل، فخرجت مع الناس اللي خرجت، وحينها كان معايا كل المساجين اللي كانت في السجن، ودي ناس كتير معرفش منهم حد".

وسألته المحكمة متى تم القبض عليك للمرة الأولى؟ ليرد المتهم: "من عام 2009 حتى أحداث الثورة، وكانت المرة الأولى التي يتم القبض فيها علىَّ".

مساعد هشام عشماوى فى قفص الاتهام

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

ووجهت المحكمة للمتهمين العديد من التهم، منها ارتكاب أعمال إجرامية وتمويل جماعة إرهابية بأن أمدها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، بصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين في تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفون: هشام عشماوي وعمر رفاعي سرور وعماد الدين عبد الحميد.