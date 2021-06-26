/637409/عمرو-الدرديري-يحسم-موقف-بن-شرقي-من-التجديد-للزمالك-صور

أكد عمرو الدرديري عضو مجلس إداراة نادي الزمالك، أن اي أرقام تم نشرها عن مطالبة أشرف بن شرقي أو كيله لها فهذا من وحي خيال.

ويرصد دوت الخليج تصريح المتحدث الرسمي:

وكتب عمرو الدرديري:”أي أرقام طلبها ووكيلة اتقالت هي من وحي الخيال، الكابتن حسين لبيب جلس مع اللاعب ووكيلة وشقيقه واتفقوا علي الخطوط العريضة وهناك رغبة أكيده لدي بن شرقي علي التجديد والزمالك بالطبع”.

وأختتم:”هناك جلسة في التوقف القادم للاتفاق النهائي الارقام الصحيحية لدي الكابتن حسين لبيب بلاش خيال”.

يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت تدريباته، استعدادا لمباراة مصر المقاصة، ضمن منافسات الدوري العام، وذلك في مقر الفريق بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وتبدأ التدريبات في الساعة الخامسة مساء.

يذكر أن ثنائي الزمالك، محمو حمدي الونش، مدافع الفريق، وأحمد سيد زيزو جناح الفريق، قاموا بتجديد عقدهم مع نادي الزمالك، واحتفل لاعبين الزمالك بتجديد الثنائي، حيث قاموا بعمل ممر شرفي لهم قبل انطلاق تدريبات أمس الجمعة.

تصريحات أحمد سيد زيزو بعد تجديد تعاقده مع فريق الزمالك

وعبر زيزو عن سعادتة بتجديد تعاقده مع فريق الزمالك قائلا"سعيد ببقائي في فريق الزمالك لمدة ثلاث سنوات أخرى" واستكمل زيزو"تمديد عقدي مع الفارس الأبيض هو أبلغ رد على الذين يشككون في انتمائي لنادي الزمالك، وتابع اللاعب قائلا، وتعرضت للعديد من الضغوط خلال الفترة السابقة" وجه الونش دعوة عشاء إلى جميع زملائه بفريق الزمالك، احتفالا بمناسبة تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض، وأكد الونش على العلاقة الجيدة التي تربطه بزملائه بفريق الزمالك، وحرص لاعبوا الزمالك على تلبية الدعوى بعد الأنتهاء من تدريبات الفريق أمس.

مواجهة صعبة تنتظر فريق الزمالك في الدوري العام

يستعد فريق الزمالك لمواجهة صعبة أمام فريق مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة ال27 من بطولة الدوري العام، وتقام المباراة يوم الإثنين الموافق 26/ يونيو الجاري، ويذكر أن فريق الزمالك استطاع أن يتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر،على حساب فريق مصر المقاصة في أخر مواجهة جمعتهم في كأس مصر، ليضرب موعدا جديدا مكع فريق أسوان الذي تأهل على حساب فريق المصري البورسعيدي، وانتهت مباراة الزمالك ومصر المقاصة بكأس مصر بهدفين دون رد وأقيمت المباراة على استاد السويس الجديد. في حراسة المرمى:عبدالرحيم «جنش».