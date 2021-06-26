جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" خطة السكة الحديد لمواجهة حوادث القطارات. وتدرس السكة الحديد، إنشاء أسوار حول الشريط بجميع محافظات الجمهورية، على أن يتم البدأ بالمناطق الشعبية الأكثر كثافة سكانية، بهدف منع التعديات على حرم الشريط أو الاقتحام أثناء سير القطارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. خطة جديدة للسكة الحديد لمواجهة حوادث القطارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.