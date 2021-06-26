وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشرقية وينصح الطلاب بالتركيز والاجتهاد

وكيل الأزهر: الإمام الأكبر وجه بنشر الطمأنينة في اللجان والتعامل مع الطلاب كأبنائنا

وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يتفقدون لجان الامتحانات بالشرقية والبحيرة

قام فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، بجولة ميدانية للمرور على لجان الامتحانات بمعاهد منطقة الشرقية الأزهرية، حيث تفقد فضيلته لجان العصلوجي الثانوية وفتيات الزقازيق الثانوية وفتيات العصلوجي، وذلك خلال أداء طلاب القسم العلمي امتحان مادة اللغة الأجنبية.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتعامل مع الطلاب والطالبات كأبنائنا وبث الطمأنينة في نفوسهم وحثهم على المذاكرة والاجتهاد والبعد عن الأمور التي تصرف الانتباه وخصوصًا في فترة الامتحانات، والتعامل بجدية مع الشهادة الثانوية حتى يصل كل طالب إلى مبتغاه ودخول الكلية التي يتمناها.

وأكد وكيل الأزهر أن امتحان مادة اللغة الأجنبية اليوم جاء في مستوى الطالب المتوسط، وبحديثه مع الطلاب والطالبات لم يكن هناك أي ملاحظات على الأسئلة أو انتظام اللجان، مشيرًا إلى أن مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد يُسيّرون لجان متابعة ميدانية بشكل يومي لمتابعة عملية الامتحانات عن قرب وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء وانضباط حفاظًا على حقوق الطلاب.

وعلى جانب آخر، تفقد فضيلة الأستاذ الدكتورِ سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجان امتحانات منطقة البحيرة الأزهرية؛ للاطمئنان على عملية الامتحانات، وسيرها، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم؛ كما أطمأن فضيلته على سير امتحانات الشفوي وفقًا لمنظومة التوثيق الإلكترونية في ضوء الضوابط والتعليمات المرسلة للجان الامتحانات في هذا الشأن.

كما تفقد اليوم فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، أمين المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، لجنتي بنين وفتيات المنيا بمنطقة المنيا الأزهرية للتحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باللجان بما يساهم في الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، وكافة القائمين على أعمال الامتحانات.

هذا، وقد سادت حالة من الاستقرار والانتظام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم (العلمي) والبعوث الإسلامية خلال اليوم دون رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو ورود أسئلة من خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد إلى غرفة العمليات المركزية أي شكاوى تتعلق بالإجراءات الخاصة بها على مستوى جميع المناطق الأزهرية.

ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية.