القوي العاملة : صرف 2.6 مليون جنيه لـ 5311 منحة اجتماعية للعمالة...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 3116 شاباً ، منهم 55 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ،من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 7 آلاف و 297 راغب عمل منهم 17 من ذوي القدرات ، فضلا عن توفير 425 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 338 منشأة، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 287 محضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 116 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضي- إلي أن المديرية تلقت 196 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 100 شكوى مرحلة من شهر أبريل ، وتم بحث 155 شكوى منها، وتبين أن 57 شكوى مستوفاة ، وتم تحرير 98 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 141 شكوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 425 منشأة ، وعمل 39 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 179 محضراً ، وبحث 171 شكوى عمالية ، وعمل ندوة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، تم صرف منحة عيد العمال بإجمالي 2 مليون و 655 ألفاً و 500 جنيه لـ 5311 عاملاً مسجلاً ، كما تم صرف 12 منحة رعاية اجتماعية ما بين زواج ومولود جديد ووفاة عامل ، وعمل 15 بوليصة تأمين للصيادين بمبلغ 50 ألف جنيه ، فضلاً عن 238 بوليصة تأمين لعمال المقاولات بمبلغ 50 ألف جنيه

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 59 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 8 أجانب ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بتسجيل 7 من المتدرجين في برامج التدريب المهني ، واستخراج 778 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 804 رخصة مزاولة الحرفة.