مبادرة مجتمعية ترفع 500 كجم من المخلفات والقمامة عن شاطئ العريش (صور)

نفذ مجلس مدينة العريش بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني بشمال سيناء مبادرة بعنوان البحر المتوسط لشاطيء نظيف، لنظافة ورفع كافة انواع القمامة من شاطيء مدينة العريش بشمال سبناء، حيث تم رفع قرابة 500 كم من المخلفات والقمامة بانواعها من على ضفاف شاطيء المدينة بصورة تطوعيه.

وقال اللواء ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش إنه وجه بدفع الجهاز التنفيذي متمثل في ادارة الازمات والعلاقات العامه وتحسين البيئه والمتابعه باشراف رئاسة حي الساحل وذلك لتنفيذ ومتابعة وتذليل أي عقبات أمام تنفيذ مبادرة المتوسط بشاطئ العريش.

واشار رئيس مدينة العريش إلى ان مبادرة البحر المتوسط من اهم المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى إخلاء شاطيء العريش من المخلفات والقمامة وجرى تنفيذها بمشاركة مجلس مدينة العريش و منظمات المجتمع المدني بشبابها الواعد ممثله في مؤسسة الشجرة لتنمية المجتمع وجمعية حقوق المرأه السيناوية وجمعية بيلا ستيك ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

واكد محمد سعيد تمساح الريان، منسق مبادرة المتوسط لشاطئ نظيف ، جري تنفيذها للعام الثانى على التوالى برعاية اللواء ماجد محمد أحمد. رئيس مجلس مدينةالعريش، بالتزامن مع انطلاقتها في محافظتي الاسكندرية و البحر الاحمر بالاضافة الى محافظة شمال سيناء، بمشاركة شباب أدارات تنفيذية وجمعيات اهلية بشمال سيناء.

واوضح " تمساح " أن المبادرة انطلقت من امام شاطيء حبيبة بالعاب رياضية وفقرات ترفيهية، اعقبها تسليم جوائز وهدايا من رعاة المبادرة لبث روح الحماس لدى الشباب المشاركين وتم تنظيف الشاطيء و جمع عدد كبير من اكياس القمامة التى وزنت اكثر من 500 كيلو جرام من المخلفات والقمامة.

واوضح صلاح الزملوط، مدير ادارة الازمات بمجلس مدينة العريش، أن المبادرة تهدف مبادرة البحر المتوسط لتنظيف الشاطئ الى التوعية ونظافة الشاطئ وحث المواطنين الى أهمية نظافة الأماكن وساحات التجمع العامة بالمحافظة لتكون هذه هى الثقافة العامة لدى المجتمع.

وشارك بالمبادرة عدد من رؤساء أحياء مدينة العريش منولينهم: نبيل الكاشف، رئيس حى الساحل، أسامة ابراهيم رئيس حى آل أيوب ، وأحمد انور ، رئيس حى المساعيد،و اشرف سلمى، رئيس حى الزهور، ومحمد شبل مدير المركز الاعلامي بمجلس مدينة العريش و فتحي عثمان من ادارة التثقيف بمدرية الصحة بشمال سيناء.