/637400/فى-الجيم-أحمد-زاهر-يفاجأ-ابنته-بعيد-ميلادها-ال-19

تحتفل الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بعيد ميلادها ال 19، حيث تعد زاهر واحدة من الوجوه الشابة التي استطاعت أن تترك بصمة في تاريخ الفن الراقي منذ طفولتها وحتى الآن.

دوت الخليج يستعرض احتفال أسرة ملك زاهر بعيد ميلادها الذي يوافق يوم 26 يونيو، فضلًا عن آخر أعمالها الفنية.

أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته الكبرى ملك

تلقت ملك زاهر رسائل معايدة من الأقارب والأصدقاء، عكس مدى حبهم لها، وجاء على رأسهم احتفال والدها الفنان أحمد زاهر بها، حيث نشر مجموعة من الصور برفقة ابنته على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، أظهرت الصداقة التي تسيطر على علاقتهما.

وعلق زاهر قائلًا: "كل سنة وأنتي طيية يا ملوكة يا روح قلب أبوكي.. يا أول فرحتي يا أغلى وأطيب وأجمل وأحن بنوته في الكون.. ربنا يحفظك ويخليكي ليا ويديكي كل اللي بتحلمي بيه على قد قلبك الأبيض الطيب القمر.. بحبك أوي يا ملوكتي".

ليلى أحمد زاهر برفقة شقيقتها ملك في عيد ميلاد الأخيرة

كما حرصت شقيقتها الفنانة ليلى أحمد زاهر على الاحتفال بها، فطرحت عدة صور برفقتها عبر حسابها على "إنستجرام"، عكست مدى ارتباطهما بكل منهما الآخر وتشاركهم سويًا في معظم الأوقات الحياتية، وعلقت زاهر قائلة: "كل سنة وأنتي أغلى حاجة في حياتي، كل سنة وأنتي أطيب وأحن قلب في العالم.. كل سنة وأنتي ضهري وسندي.. ربنا يخليكي ليا ونفضل دايمًا في ضهر بعض وربنا يبعد عننا الحسد ويحمينا من العين.. أنتي بالنسبة ليا الدنيا كلها بحبك أوي أوي.. عيد ميلاد سعيد يا ملاكي".

ملك زاهر في مسلسل نسل الأغراب

جدير بالذكر أن الممثلة الشابة ملك زاهر شاركت في موسم رمضان المنصرم بمسلسل «نسل الأغراب» بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.