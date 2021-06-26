/637411/تامر-حسني-يتخطى-النصف-مليون-مشاهدة-بعد-يوم-من-طرح-افتح-قلبك

طرح الفنان تامر حسني أمس الجمعة أغنيته الجديدة اطرح قلبك على قناته الرسمية بموقع اليوتيوب وهو كليب يروج لأحدى الحملات الدعائية التي تجمع بين أحد شركات الاتصال وشركات المياه الغازية، ولاقت الأغنية اعجاب العديد من الجمهور أدت إلى رفع نسب مشاهدات بعد ساعات من طرحها

دوت الخليج يكشف نجاح اغنية افتح قلبك لتامر حسني ووصولها نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها

حققت أغنية افتح قلبك مايقرب من نصف مليون مشاهدة ولم يتعدى على طرحها سوى يوم فقط، والأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع علي فتح الله، ومدير التصوير أحمد بشاري شيكو، ومهندس ديكور إسلام البنا، وإخراج هادي الباجوري.

كليب أغنية افتح قلبك

اعتمد تامر حسني في كليب افتح قلبك على الأجواء الصيفية، للتعبير عن الفترة التي يتم طرح الكليب فيها، إذ تم التصوير على أحد الشواطئ بمصاحبة عدد من الراقصين والراقصات وظهر تامر حسني في الكليب بلوكات مختلفة وصلت إلى حوالي 8 معتمدًا على التغيير في الملابس من خلال مشاهد الكليب.

أما عن المخرج فقد اعتمد على الخدع التصويرية في عدد من المشاهد من أبرزها المشهد الذي ظهر فيه تامر حسني بـ 3 صور مختلفة، وتميز كليب افتح قلبك بشكل عام بسرعة الايقاع والصورة للتتماشى مع كلمات ورتم الأغنية فضلًا على تنوع أوقات تصوير الكليب بين الصباح والغروب والمساء، كل هذه العوامل أدت إلى نجاح الأغنية ليس هذا فقط بل ساعدت على تذكر الحملة بشكل واضح.

تامر حسني في فيلم مش أنا

الجدير بالذكر أن تامر حسني يشهد حالة من الازدهار في هذه الأيام إذ يعرض له حاليًا فيلم "مش انا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وحقق الفيلم مايقرب من 2.5 مليون جنيه في أول يومين في دور العرض السينمائي متصدرًا قائمة الإيرادات.