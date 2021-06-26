رسمياً.. أسوان يعلن في بيان رسمي توجيه الشكر لعلاء عبد العال

/637413/رسميا-أسوان-يعلن-في-بيان-رسمي-توجيه-الشكر-لعلاء-عبد-العال

أعلن نادي أسوان في بيان توجيه الشكر لعلاء عبد العال المدير الفني عن تدريب الفريق، وذلك بسبب خسارة الفريق أمس أمام وادي دجلو بنتيجة 4/1، حيث بدء المشاورات لاختيار خليفته.

دوت الخليج يرصد تقاصيل انقطاع الكهربا أمس في مباراة أسوان:

حدثت حالة فريدة من نوعها أثناء مباراة فريق أسوان وفريق وادي دجلة، ضمن منافسات بطولة الدوري العام، حيث تم انبطع التيار الكهربائي عن الملعب بعد مرور أقل من خمسة عشر دقيقة من زمن المباراة، ولم يوضح أحد من المسؤلين عن تنظيم المباراة سبب انقطاع النور عن الملعب.

نقطاع التيار عن الدوري

وتعد هذه الحالة، سقطة بالنسبة للقائمين عن تنظيم المباراة، حيث أنه من المفترض وضع خطط بديلة في حالة حدوث أي شيئ غير مألوف عن العادة، ولكن ما حدث في مباراة فريق أسوان وفريق وادي دجلة، هو شيئ يدل على عدم المهنية لدى القائمين على تنظيم المباراة. لا بد من التخلص من مثل تلك السقطات، إذا كنا حقا نريد أن يصبح الدوري المصري من أفضل الدوريات في المنطقة، حيث لا بد من محاسبة من تسبب في وصولنا إلى تلك الحالة، حتى يكون عبرة لغيره إذا تهاون أو قصر في عمله، ولكننا إذ لم نحاسب الكتسبب في ذلك فظيظل "النور يقطع".

أهداف المباراة بين الفريقين

وتقدم فريق أسوان برباعية مقابل هدف، وأحرز الأهداف محمد رضا بوبو، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة الثانية، وأحرز الهدف الثاني بوبو أيضا بعد ١١ دقيقة من عمر المباراة، وسجل الهدف الثالث أحمد سعيد محمد من ضربة جزاء، ثم قام أحمد عاطف بإحراز الهدف الرابع، وفي المقابل أحرز أحمد عبدالظاهر الهدل الوحيد لفريق وادب دجلة.

كما انتهت مباراة أسوان والزمالك بفوز الفارس الأبيض بثلاث أهداف دون رد. وعلى الجانب الأخر يسعى فريق وادي دجلة في الغوز بالمباراة، حيث لم يفز فريق وادي دجلة بأي مباراة في أخر ٧ لقاءات خاضهم الفريق، حيث تعادل في ٣ مباريات

مباراة اليوم هي العاشرة بين الفريقين في مسابقة الدوري، فاز وادى دجلة فى خمسة لقاءات وفاز أسوان فى مباراتين ، و التعادل في مباراتين أيضاً.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بالتعادل السلبى بين الفريقين فى اللقاء الذى أقيم فى 29 يناير 2021 بالجولة العاشرة للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام.