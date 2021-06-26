أحمد داش و رنا رئيس يقفان أمام بيومي فؤاد في فيلم «أنا بابا يلا»

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دوت الخليج يرصد تعاقد الفنان أحمد داش والفنانة رنا رئيس على فيلم جديد بعنوان «أنا بابا يالا» بطولة بيومي فؤاد وغادة عادل.

أحمد داش ورنا رئيس أحدث المنضمين لأنا بابايالا

يعد فيلم «أنا بابا يالا» من بطولة الفنان الكبير بيومي فؤاد والنجمة غادة عادل، ومن تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح، والعمل ينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميديا ذات الطابع الساخر.

وتعيش الفنانة رنا رئيس حالة نشاط فني بعد تألقها في موسم رمضان المنقضي بمسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، نرمين الفقى، رنا رئيس، محمد على رزق، أميرة العايدى، أحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، إنعام سالوسة، هدى الاتربى، عصام السقا، مجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، أحمد منير، هشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

رنا رئيس تتألق في موسم رمضان 2021

بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل «نجيب زاهي زركش» بطولة يحيى الفخرانى، أنوشكا، شيرين، رنا رئيس، نهى عابدين، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، محمد محمود، محمد يسرى، تميم عبده، محمد الصاوى، فتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى، إنتاج سينرجى.

أحمد داش بمسلسل نسل الأغراب

بينما كانت آخر أعمال أحمد داش الدرامية مسلسل «نسل الأغراب» الذي عُرض خلال السباق الرمضاني المنصرم، العمل من تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.