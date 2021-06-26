/637415/خالد-الغندور-يكشف-حقيقة-تجديد-أشرف-بن-شرقي

نشر الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، على صفحته الرسمية عبر "تويتر"، عن حقيقة تجديد تعاقد أشرف بن شرقي مع فريق الزمالك، حيث يتبقى موسم واحد في عقد اللاعب مع الفارس الأبيض.

خالد الغندور ينفي تجديد بن شرقي مع فريق الزمالك

وكتب خالد الغندور على تويتر" اقسم بالله بن شرقي لم يتفاوض حتي الان مع الزمالك و لم يطلب اي مبالغ و كل ما يقال غير حقيقي و وكيله كريم في المغرب و بعد تجديد الونش و بعده زيزو و ظهور بعض الاعلاميين بشكل مخجل جاء الدور علي بن شرقي".

الجدير بالذكر أن اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة فريق الزمالك بقيادة حسين لبيب، نجحت في تجديد تعاقد ثنائي الفريق، أحمد سيد زيزيو لاعب جناح الفريق، ومحمود حمدي الونش مدافع الفريق، واحتفل لاعبي الزمالك بتجديد الثنائي، من خلال تلبية دعوى الونش، على حفل عشاء في أحد المطاعم داخل مقر النادي، بعد انتهاء الفريق من تدريبات أمس الجمعة.

تطورات أزمة فرجاني ساسي مع فريق الزمال

عقب تولي اللجنة المؤقتة لإداراة شئون الزمالك برئاسة حسين لبيب، أصبح الهدف الرئيسي والأهم بالنسبة لهم هو تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي، ولكن اللاعب منذ سفره للعب مع منتخب بلاده، لم يتواصل مع إداراة نادي الزمالك حتى الأن، ويذكر أن فرجاني ساسي كان قد أعلن انتهاء مسيرته مع فريق الزمالك، ونشرت العديد من التقارير الصحفية عن توقيع الدولي التونسي لصالح فريق الدحيل القطري.

قامت اللجنة المؤقتة المعنية بإداراة فريق الزمالك، بسداد جميع مستحقات فرجاني ساسي، وأكد خالد الغندور عن عدم احترام فرجاني ساسي لإدارة فريق الزمالك، حيث تواصل معه حسين لبيب رئيس اللجنة المعنية بإدارة فريق الزمالك، ولكن اللاعب لم يرد عليه حتى الأن، بالإضافة إلى عدم رد مهند عون وكيل فرجاني ساسي.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري العام، ويستكمل الفريق التدريب اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ويستعرض معكم موقع دوت الخليج التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام فريق مصر المقاصة:

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام مصر المقاصة

في حراسة المرمى: محمود جنش.

في خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبد الشافى، حمزة المثلوثى.

في خط الوسط.: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقى، يوسف أوباما.

في خط الهجوم مروان حمدى.