تعليم القاهرة امتحانات الدبلومات في يومها السادس.. «بلا مشاكل»

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أكدت غرفة عمليات الامتحانات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة (التعليم الفنى) اليوم أنها لم تتلقي آي الشكاوي من الطلاب.

و تابع محمد عطيه مدير مديرية التعليم بالقاهرة غرفة العمليات وانتظام سير لجان الامتحانات في جميع الإدارات التعليمية التابعة للمديرية، البالغ عددها ٣٢ إدارة تعليمية

مدير التعليم الفنى بمديرية القاهرة: تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية

أكد الدكتور خالد عبده، مديرعام التعليم الفنى بمديرية القاهرة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية واتباع التعليمات.

كما تفقد مدير التعليم الفني لجان الامتحانات بإدارات المعادي ومصر القديمة والخليفة والمقطم ووسط القاهرة وتابع مراكز توزيع الأسئلة واستعدادات الاستراحات.

امتحانات الدبلومات

وأكد أنه تم التأكيد على رؤساء اللجان بكافة التعليمات وعدم اصطحاب الموبيل والالتزام بالتعقيم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتأكيد علي طلبة المعادي الحضور مبكرا قبل بدء الامتحان والالتزام.

الجدير بالذكر، أن طلاب الدبلومات الفنية بنظام ٣ و ٥ سنوات في التخصصات الصناعية و الزراعية والفندقية والتجارية امتحاناتهم للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ قد واصلوا في أول أيام الأسبوع الثاني أداء امتحاناهم.

كشفت غرف العمليات أن امتحانات الاسبوع الأول لامتحانات الدبلومات كشفت عن ضبط ما يصل إلي ٤٦ حالة غش بواسطة المحمول ، بالاضافة إلي مخالفات أخري جاري التحقيق بها .

وتجري الامتحانات وسط اجراءات احترازية مشددة ، لوقاية الطلاب و المعلمين من مخاطر الاصابة بفيروس كورونا المعروف باسم " كوفيد- ١٩ ".