/637417/تعرف-على-التحويلات-المرورية-بعد-غلق-شارع-أحمد-سعيد-بالعباسية

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بشارع أحمد سعيد بمنطقة العباسية في محافظة القاهرة، فى الوصلة من ميدان تاكى وحتى شارع الفرنساوى، الأمر الذى يستلزم غلق للشارع المشار إليه لمدة 30 يوما ليلاً ونهاراً بدايةً من يوم الجمعة الموافق 25/6 دون تعطيل للحركة المرورية.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالى تفاصيل تنفيذ التحويلات المرورية

ـ اتجاه ميدان الفرنساوى

تحويل حركة المرور يميناً شارع عبدالله محمد فيساراً شارع المستشفى اليونانى، فالدوران والعودة ما قبل شارع السرجانى فيميناً شارع سبيل الخازندارة اتجاه ميدان الفرنساوى.

ـ اتجاه ميدان العباسية

تحويل حركة المرور يميناً شارع عبدالله محمد فيساراً شارع المستشفى اليونانى ، فيميناً شارع سبيل الخازندارة فيساراً شارع السكة البيضاء فيميناً شارع فخرى عبدالنور اتجاه ميدان العباسية.

ـ القادم من شارع رمسيس

تحويل حركة المرور يميناً شارع الجيش فالدوران والعودة من ميدان الجيش اتجاه شارع السرجانى، فيميناً شارع الطرابيشى فيساراً شارع سك العملة من ميدان الحلبى فيساراً شارع مستشفى الطلبة من ميدان البعوث اتجاه ميدان تاكى.

ـ تحويل حركة المرور يميناً شارع الفرنساوى فيساراً شارع الطرابيشى فيساراً شارع سك العملة من ميدان الحلبى فيساراً شارع مستشفى الطلبة من ميدان البعوث اتجاه ميدان تاكى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وفي سياق منفصل فتحت الإدارة العامة للمرور خلال الساعات الاولى صباح اليوم السبت ، طريق ميدان الرماية أمام حركة السيارات، وبعد انتهاء مدة الغلق الجزئي لتنفيذ أعمال تطوير بالميدان، وكثفت خدمات الإدارة العامة لمرورالجيزة من تواجدها بمحيط الميدان لتيسير حركة المرور ومنع التزاحم في حركة السيارات.

الإدارة العامة للمرور بالجيزة

وكانت أعلنت الإدارة العامة للمرور بالجيزة، عن غلق ميدان الرماية وإجراء تحويلات مرورية، لتنفيذ أعمال قطع عرضي بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق الإسكندرية الصحراوي، باتجاه طريق الفيوم، للقيام بأعمال مد كابلات كهرباء لأعمدة الإنارة بمحيط ميدان الرماية، ضمن خطط أعمال تطوير طريق القاهرة - الفيوم من ميدان الرماية وحتى طريق الدائري الأوسطي.

وأشارت الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى أن أعمال التطوير بميدان الرماية، ستلزم إجراء غلق جزئي بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق الإسكدرية الصحراوي، باتجاه طريق الفيوم، لمدة يوم واحد السبت، الموافق 26 يونيو 2021، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا، وحتى الـ 5 صباحًا، دون تعطيل لحركة المرور.