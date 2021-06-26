عبدالحليم عبو: جددت عقدي على بياض مع الأهلي وأحلم بالبقاء حتى الاعتزال

/637420/عبدالحليم-عبو-جددت-عقدي-على-بياض-مع-الأهلي-واحلم-بالبقاء-حتى-الاعتزال
قال عبدالحليم عبو، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، إنه سعيد للغاية بتجديد تعاقده مع النادي، وأنه لم يتردد للحظة واحدة وقام بالتوقيع على بياض كما هو متعاد معه منذ10 سنوات قضاها داخل النادي.
ويرصد دوت الخليج تصريحات اللاعب:
وأوضح: اعتدت منذ تواجدي في النادي على التجديد بهذه الطريقة علاقتي بالنادي أصبحت فوق كل اعتبار، بعدما قضيت 10 سنوات منحني فيها النادي كل ما يحلم به أي لاعب من تاريخ وبطولات”.
وأكد أنه يقدر جيدا ثقة الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي بقدراته والتجديد له رغم الإصابات التي عانى منها خلال الموسم الماضي، وأنه سيقاتل ليكون عند حسن الظن، ومن أجل الفوز بكل البطولات خلال الموسم الجديد.
وأضاف: “أتمنى البقاء داخل النادي حتى سن الاعتزال، والفريق يضم مجموعة من اللاعبين القادرين على الوفاء بتطلعات الجماهير، وأن يواصلوا كتابة التاريخ، ونعتذر لجمهورنا عن خسارة لقب الكأس لم نتعود على ذلك، ولكننا تعودنا في الأهلي على أن نواصل القتال من أجل البطولات”.
وأكمل: سوف نخوض الموسم القادم بدوافع قوية وعزيمة كبيرة لنسعد الجماهير، ونؤكد على أننا لن نخذلهم، وسوف نكون عند حسن الظن، وأن تستمر البطولات والإنجازات خلال المواسم المقبلة.
رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أعلن عن التعاقد مع محمد عسران لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة “رجال” بداية من الموسم المقبل. وحضر اللاعب إلى مقر الجزيرة ظهر اليوم السبت، ووقع على عقود الانتقال إلى الفريق لمدة أربعة مواسم مقبلة، في حضور محمد مصيلحي المدير الفني.
محمد محسن
ويأتي انضمام عسران إلى الأهلي بعد أيام قليلةمن التعاقد مع محمد محسن، في إطار تدعيم رجال الطائرة بالعناصر المميزة من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.
محمد عسران
وشدد عبدالقادر على أن التعاقد مع عسران يأتي في إطار تلبية متطلبات الجهاز الفني من أجل دخول الموسم الجديد بأفضل صورة، في ظل الطموحات الكبيرة على رجال الطائرة لاستكمال مسيرة البطولات.
وأشار إلى أن عبو من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، وأن دوره في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة ببطولات الطائرة ، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبين الصاعدين. وشدد على أن التعاقد مع صفقات جديدة لدعم فريق الطائرة وتجديد عقد “عبو” يأتي في إطار تدعيم الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد.
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