عبدالحليم عبو: جددت عقدي على بياض مع الأهلي وأحلم بالبقاء حتى الاعتزال

/637420/عبدالحليم-عبو-جددت-عقدي-على-بياض-مع-الأهلي-واحلم-بالبقاء-حتى-الاعتزال

قال عبدالحليم عبو، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، إنه سعيد للغاية بتجديد تعاقده مع النادي، وأنه لم يتردد للحظة واحدة وقام بالتوقيع على بياض كما هو متعاد معه منذ10 سنوات قضاها داخل النادي.

ويرصد دوت الخليج تصريحات اللاعب:

وأوضح: اعتدت منذ تواجدي في النادي على التجديد بهذه الطريقة علاقتي بالنادي أصبحت فوق كل اعتبار، بعدما قضيت 10 سنوات منحني فيها النادي كل ما يحلم به أي لاعب من تاريخ وبطولات”.

وأكد أنه يقدر جيدا ثقة الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي بقدراته والتجديد له رغم الإصابات التي عانى منها خلال الموسم الماضي، وأنه سيقاتل ليكون عند حسن الظن، ومن أجل الفوز بكل البطولات خلال الموسم الجديد.

وأضاف: “أتمنى البقاء داخل النادي حتى سن الاعتزال، والفريق يضم مجموعة من اللاعبين القادرين على الوفاء بتطلعات الجماهير، وأن يواصلوا كتابة التاريخ، ونعتذر لجمهورنا عن خسارة لقب الكأس لم نتعود على ذلك، ولكننا تعودنا في الأهلي على أن نواصل القتال من أجل البطولات”.

وأكمل: سوف نخوض الموسم القادم بدوافع قوية وعزيمة كبيرة لنسعد الجماهير، ونؤكد على أننا لن نخذلهم، وسوف نكون عند حسن الظن، وأن تستمر البطولات والإنجازات خلال المواسم المقبلة.

رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أعلن عن التعاقد مع محمد عسران لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة “رجال” بداية من الموسم المقبل. وحضر اللاعب إلى مقر الجزيرة ظهر اليوم السبت، ووقع على عقود الانتقال إلى الفريق لمدة أربعة مواسم مقبلة، في حضور محمد مصيلحي المدير الفني.

محمد محسن

ويأتي انضمام عسران إلى الأهلي بعد أيام قليلةمن التعاقد مع محمد محسن، في إطار تدعيم رجال الطائرة بالعناصر المميزة من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.

محمد عسران

وشدد عبدالقادر على أن التعاقد مع عسران يأتي في إطار تلبية متطلبات الجهاز الفني من أجل دخول الموسم الجديد بأفضل صورة، في ظل الطموحات الكبيرة على رجال الطائرة لاستكمال مسيرة البطولات.

وأشار إلى أن عبو من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، وأن دوره في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة ببطولات الطائرة ، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبين الصاعدين. وشدد على أن التعاقد مع صفقات جديدة لدعم فريق الطائرة وتجديد عقد “عبو” يأتي في إطار تدعيم الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد.