/637422/أزمة-في-الـ-VAR-قبل-مباراة-الأهلي-والترجي-بدوري-أبطال-إفريقيا

واجهت مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أزمة جديدة على غرار مواجهة الذهاب ولكن في تلك المرة ، تعد تقنية var هي السبب وذلك قبل ساعات من انطلاق المواجهة.

الـ var يتسبب في أزمة كبيرة خلال مواجهة الأهلي والترجي

وتفاجئت اللجنة المنظمة بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم والخاصة لمباراة الأهلي والترجي بعد تواجد المعدات الخاصة بتقنية الفيديو var في الوقت المناسب ، الأمر الذي سبب ازمة قبل ساعات من المواجهة.

أزمة تواجد الـ var في مباراة الأهلي والترجي

وعلم دوت الخليج أن أعضاء اللجنة المنظمة استعانوا بمعدات تقنية الفار الخاصة بالدوري الممتاز المصري للخروج من تلك الأزمة ، مستغلين تواجد التقنية داخل الملاعب المصرية.

واعتمدت اللجنة تواجد الـ var في مباراة الأهلي والترجي في إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد التأكد من تشغيل معدات الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.