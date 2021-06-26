صور.. البابا تواضروس يزور متحف القوات الجوية

جدة - نرمين السيد - زار قداسة البابا تواضروس الثانى صباح اليوم السبت، وبرفقته وفد كنسى، متحف القوات الجوية، بمصر الجديدة. وكان فى استقبال قداسته والوفد المرافق، الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، واللواء مجدى دويدار مدير المتحف، وعددٌ من القيادات الحاليين والسابقين، وبعضٌ من المحاربين القدامى.





وتفقد قداسة البابا أقسام المتحف، ومن بينها قاعة النشأة التاريخية التى تتضمن مجسمًا حائطيًّا لممر الطائرات وعددًا من الطائرات ذات الطُرُز المختلفة وصورًا لقادة القوات الجوية منذ بداية إنشائها ومعلومات عن أدوارهم والأوسمة التى حصلوا عليها.

كما يتضمن المتحف، قاعة بها مجموعة صور نادرة توثق مشاركة القوات الجوية فى الحروب المختلفة بدءًا من الحربين العالميتين الأولى والثانية، وشاهد قداسته عرضًا بانوراميًّا لتاريخ القوات الجوية المصرية.

وألقى اللواء نبيل عزت، وهو قدامى المحاربين، كلمةً شكر خلالها قداسة البابا على هذه الزيارة، مشيدًا بالدور العظيم الذى قدمه جميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بقاء الوطن.

ومن جهته عبر قداسة البابا فى كلمته عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بما رآه أثناء جولته بالمتحف، وشكر مستقبليه على حفاوة الاستقبال. وتناول ثلاثة أبعاد يرى أن المتحف يقدمها لزائريه، وهى:

- البعد الوطنى: إذ يبرز المتحف رجال الوطن والشهداء.

- البعد التربوى: حيث أن زيارة المتحف تترك أثرًا فى نفوس الزائرين، ولا سيما النشء والأطفال. مشيرًا إلى أن المتحف يعطى الطفل فرصة للتحليق بخياله، كما ينطلق الطيار بطيارته.

- البعد العلمى: حيث أن تجسيد العلم من خلال المتحف شيء له قيمة هامة.

واختتم بتوجيه التحية لكل رجال القوات الجوية، داعيًا الأطفال والشباب لزيارة المتحف.