الرعاية الصحية تطلق 10 برامج تدريبية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالهيئة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن 10 برامج تدريبية ضمن البرنامج التدريبى لبناء وتنمية قدرات العاملين بالهيئة وإداراتها وفروعها المختلفة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأوضحت الهيئة، فى بيان اليوم السبت، أن البرنامج التدريبى لبناء وتنمية قدرات العاملين بالهيئة يشمل التدريب على (تنمية المهارات الشخصية، المهارات العلمية، زيادة الوعى بالأمن القومى، التغلب على المحبطات النفسية وإدارة الضغوط، مهارات التواصل الفعال، الذكاء العاطفى، تحليل الشخصية والتعامل مع الشخصيات المختلفة، إدارة الوقت، التخطيط الاستراتيجى والقيادة الفعالة، إدارة الأزمات).

وأشار البيان إلى أن البرنامج يشمل أيضا تدريب العاملين من كافة الوظائف بالدرجات القيادية والإشرافية والتنفيذية والعليا والوسطى والتكرارية، تحت قيادة الدكتور طاهر نصر أحد خريجى البرنامج الرئاسى الخاص بتأهيل الشباب للقيادة، وذلك فى إطار حرص الهيئة على الاستثمار فى العنصر البشرى باعتباره أثمن مورد لديها يضمن استثمار قدراته وتنمية مهاراته توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمتعاملين بكافة المنشآت الصحية، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية الشاملة المستدامة لرؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية ورؤية مصر 2030.

وقالت الهيئة إن "البرنامج بدأ بتدريب 176 من العاملين فى المقر الرئيسى للهيئة بكافة الدرجات الوظيفية فى الفترة من 25 مايو الماضى وحتى 28 يونيو الجارى"، مبينة أن البرنامج التدريبى سيمتد لبناء وتنمية قدرات العاملين بالفروع والمنشآت الصحية للهيئة فى مختلف المحافظات خلال الفترات المقبلة.

ولفتت إلى أن كل متدرب يحصل على 48 ساعة تدريبية، مقسمة على مدار 8 أيام غير متتالية بواقع 6 ساعات تدريبية فى اليوم الواحد، حول الموضوعات التدريبية سالفة الذكر، والتى تساعد على تنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم وتعزيز القدرات التنظيمية والإدارية للهيئة والوصول إلى تحقيق مهامها ورؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وكافة المتعاملين من دول العالم العربى والأجنبى.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية أن العنصر البشرى أثمن مورد تمتلكه وهو الأكثر تأثيرًا فى تحقيق إنجازاتها وأهدافها على الإطلاق وضمان تقديم أفضل الخدمات، منوهة بأن استمرار عمليات التدريب وتنمية المهارات هما أولويتان فى مجال تنمية واستثمار الموارد البشرية للهيئة، وذلك للارتقاء المستمر بقدراتهم وتنمية مهاراتهم، وكذلك إمدادهم بكافة مهارات النجاح لخلق أنظمة عمل إدارية قائمة على الممارسات المهنية التى من شأنها تحقيق أهداف الهيئة بتوفير أفضل خدمات ورعاية صحية المتعاملين.