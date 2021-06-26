411 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق عشوائية بالغربية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الغربية طارق رحمى، اليوم السبت، إن المحافظة حصلت على دعم غير مسبوق بمبلغ 411 مليون جنيه لتطوير سبع مناطق عشوائية، ضمن خطة التنمية فى المناطق غير المخطط لها على مستوى مختلف المحافظات، مؤكدا أن ملف تطوير المناطق العشوائية يأتى على رأس أولويات الملفات المهمة التى أولتها الدولة اهتمامًا بالغًا ،على مدى الست سنوات الماضية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية.





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