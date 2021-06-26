رئيس هيئة المحطات النووية : المساواة والشفافية واجتياز الاختبارات أول شروط الالتحاق...

نشرت هيئة المحطات النووية على الموقع الرسمي للهيئة الأسئلة الشائعة التي تلقتها من المتقدمين للوظائف التى تم الإعلان عنها فى مختلف التخصصات والمجالات لـ 300 وظيفة، وبدأت هيئة المحطات النووية تسليم المتقدمين كراسة الشروط الخاصة بالمسابقة التي أعلنت عنها وقامت بوضع العديد من الإجراءات لعملية تسلم الكراسات وسط تقبل وارتياح من المواطنين بالعملية التنظيمية ، وقامت بوضع بعض الشروط للمسابقة

وأكد دكتور مهندس امجد الوكيل رئيس الهيئة أن هناك خطوات سيتم اتخاذها بعد الانتهاء من مدة شراء الكراسات ويتم تسلم الكراسات من المتقدمين من 4 يوليو حتي 4 اغسطس ، وبعدها يتم فرز استكمال الملفات ومراجعة استيفائها.

واضاف رئيس الهيئة ، يمر المتقدمين ب 5 اختبارات ، الاختبار الأول فني والثاني حاسب آلي والاختبار الثالث لغات والاختبار الرابع نفسي والخامس لجنة من عدد من الجهات ، ونسبة النجاح في الامتحان الواحد لا تقل عن ٦٥% ولا تقل نسبة النجاح الكلية للامتحانات عن ٧٠ %ولا يقوم اي متقدم بالإنتقال من اختبار الي الاختبار الذي يليه الا بعد النجاح في الاختبار الأول ، كما أن الاختبارات مميكنة ولا دخل للايد البشرية ، وبعد ذلك كشف طبي وكشف ضد المخدرات، كما أنه لابد من أن يكون المتقدم متناسق الجسم من حيث كتلة الجسم ، وبعد ذلك يتم اخطار الناجحين بتاريخ التعيين لهم و يتم تأهيل المعينيين بالهيئة حسب كل وظيفة فتكون مثلا للمهندسين لمدة ٣ شهور ، وسيتم إخطار المتقدمين بمواعيد الاختبارات

وقال رئيس الهيئة، أن هناك إقبال كبير على التقديم للمسابقة ولم يتم حصرها وتم تجهيز ١٦ شباك لشراء الكراسات ومقاعد بعدد كبير للانتظار حتي يخفف ذلك من الزحام ولا يحدث تكدس ، فضلا عن إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية وتقديم الكمامات للمتقدمين، وهناك مراقبة مستمرة من خلال غرفة عمليات مركزية، وكل المستوفين للشروط سوف يخضعون للاختبار الاول ولا توجد افضلية لاسبقية التقدم فالاعلان بنظام المنافسة والتصفية.

وقال رئيس الهيئة، أن أقل تقدير يُقبل بالهيئة تقدير عام جيد وبالطبع يُقبل من هم في التقدير أعلي من “جيد” للتراكمي علي أن يكون تقدير العام الأخير “جيد” ولا يشترط التقدير في الوظائف العليا (رئيس قطاع – مدير عام)، كما يقتصر تحديد النطاق الجغرافي للإقامة بالقاهرة الكبري لوظائف السائق وعمال الخدمات المعاونة ، أما باقي الوظائف فمتاح التقدم من مختلف محافظات الجمهورية، وأعلي سن للقبول بوظائف الدرجة الأولي 45 سنة ، و 40 سنة للقبول بوظائف الدرجة الثانية ، و 35 سنة لوظائف الدرجة الثالثة والرابعة والعقود وذلك في تاريخ نشر الإعلانؤ وغير مطلوبة في مرحلة التقديم.



واضاف رئيس الهيئة، أن الوظائف الهندسية والقانونية (محامى) تستلزم تقديم صورة شهادة النقابة مع صور مستندات التقديم المطلوبة ، بالنسبة لوظائف (العلوم – المحاسبين) يمكن التقدم بها بعد اجتيازهم كافة الاختبارات، أما وظائف باحث قانوني لا تشترط القيد بنقابة المحامين، كما يمكن للشخص أن يتقدم في أكثر من وظيفة تناسبه وتناسب مؤهله الدراسي بشرط سحب ملف لكل وظيفة علي حدة، المطلوب كمسوغات تقديم للوظائف هي صور المستندات وليس أصول المستندات وغير مسموح الطلب فيما بعد بإسترجاع صور هذه المستندات، و يجوز تقديم الملف من غير المتقدم بشرط تقديم صورة بطاقة أو تحقيق الشخصية لصاحب الملف، ولن تقبل الملفات المرسلة بالبريد.



وقال رئيس الهيئة، تبدأ الهيئة في استلام ملفات التقديم من يوم 4/7/2021 وحتي 4/8/2021 وفقاً للمواعيد المحددة بالجداول التي سيتم نشرها علي الموقع الرسمي للهيئة وعلي المتقدمين الإلتزام بتلك المواعيد، وهناك إقرار قبول العمل بالمناطق النائية والضبعة موجود داخل الملف حيث يجب توقيعه قبل تقديم الملف، ومطلوب أيضا توقيع إقرار صحة البيانات داخل ملف التقديم.

وأكد رئيس الهيئة، أن التقدم في أي وظيفة تكون من اختيار الشخص نفسه وليس لأحد من العاملين بالهيئة حق اختيار أي وظيفة لأي من المتقدمين، و لا توجد أي مكاتب تابعة للهيئة ولا يوجد أي أفراد يقومون بتوزيع الملفات خارج مقر الهيئة والهيئة غير مسئولة عن أي ملفات يتم سحبها أو الحصول عليها من خارج مقرها بمدينة نصر، كما يجوز للحاصلين علي مؤهلات عليا التقديم لشغل الوظائف التي تتطلب الحصول علي مؤهل متوسط ، ووظائف (السائقين والسكرتارية وعمال الخدمات المعاونة) بعقود مؤقت وباقي الوظائف يتم شغلها بالتعيين، و يتطلب التقدم لشغلها الحصول علي مؤهل متوسط علي الأقل، واوضح ان تقديم شهادة الماجستير أو الدكتوراه لا يغني عن تقديم شهادة المؤهل الأصلي، ووظائف الدرجة الثانية وكذا وظائف الدرجة الأولي تحتاج إلي مدد خبرة كلية (6 سنوات للدرجة الثانية و 10 سنوات للدرجة الأولي) للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة .