24 اقتراح على طاولة شكاوي البرلمان..17 طلب إحاطة أمام الصحة.. والإدارة المحلية تناقش إصلاح منظومة إعلانات الطرق.. والإسكان تنظر إنشاء اتحاد المطورين العقاريين.. الثلاثاء المقبل

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عملها الثلاثاء المقبل الموافق 29\6\2021، لمناقشة عدد من الاقتراحات وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب،كما تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية اجتماعها ، برئاسة النائب ابراهيم الهنيدي، لمناقشة طلبات الإحاطة المحالة إلى اللجنة، كما يلي:

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالي تفاصيا اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان الثلاثاء المقبل

النائب طلبة النحال، بشأن إنشاء محكمة جزئية ونيابة بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة. النائبة نشوى رائف، بشأن توفير وحدة متنقلة للشهر العقاري بمدينة البداري بمحافظة أسيوط لازدحام المواطنين أمام مكتب الشهر العقاري على مدار اليوم.

النائب أبو العباس فرحات، بشأن استكمال إجراءات إنشاء شهر عقاري بمنطقة السيوف بالإسكندرية، وذلك نظراً لصدور القرار رقم 14 لسنة 2019 من المجلس التنفيذي للمحافظة.

الخطة والموازنة

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعها برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب: هشام سعيد الجاهل، غادة على، لطفي شحاتة، بشأن: الأول: نتيجة مسابقة مصلحة الضرائب المصرية التي أعلنت عنها وزارة المالية بخصوص حاجتها للتعاقد مع 1700 مأمور ضرائب. الثاني: وجود خلل بالنظام الالكتروني لمسابقة تعيين مصلحة الضرائب بالإعلان رقم 2 لسنة 2020 والتي بدورها اثرت بشكل مباشر على نتيجة المسابقة. الثالث : المسابقة المعلن عنها في الضرائب المصرية والتي تم الإعلان عنها وتضرر الخريجين من المسابقة بسبب استبعاد الأوائل.

كما تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب شيرين القشاش، بشأن تأخر صرف أسهم العاملين بشركة غزل شبين الكوم، حيث تم الإفادة من وزارة قطاع الأعمال بأن حقوق العاملين تم تحويلها إلى وزارة المالية.

اللجنة الاقتصادية

وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد فرغلي،بشأن عدم استفادة شركات قطاع الأعمال العام بصفة عامة، والشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية بصفة خاصة من مبادرة البنك المركزي بمساعدة شركات القطاع الخاص بقروض ميسرة منخفضة الفائدة، نظرًا لأهمية تدعيم شركات قطاع الأعمال لما تمثله من إضافة قوية للاقتصاد الوطني والصناعة القومية.

والثاني : بشأن مخازن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة الحرة العامة (تراخيصها قائمة منذ أكثر من ٢٠ سنة) حيث يبلغ عدد المخازن بالمنطقة حوالي ١٢ مخزن تحت مظلة هيئة الاستثمار وتبلغ مساحتها حوالي ٣٠٠٠٠ متر.

كما تتابع اللجنة موقف ووضع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وخططها الاستراتيجية المستقبلية لتطوير أدائها في الفترة القادمة، وعرض بيان بالشركات الرابحة والخاسرة التابعة لها، وعرض المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الشركات (في إطار متابعة اللجنة لأوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام).

لجنة الشئون العربية

وتعقد لجنة الشئون العربية اجتماعها برئاسة النائب يسري المغازي ،لمناقشة أخر تطورات الشأن الليبي ، والعلاقات المصرية - المغربية.

لجنة الاقتراحات والشكاوي

وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي 24 اقتراح برغبة مقدم من النواب ، كما تناقش: الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن الانتهاء من إنشاء مدرسة بكر عاشور بقرية أولاد رايق – مركز أسيوط - محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن إقامة مدرسة زراعية بقطعة أرض فضاء على مدخل قرية دير الجنادلة – مركز الغنايم – محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بمدينة جهينه – محافظة سوهاج.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب شعبان لطفي، بشأن إحلال وتجديد مدرسة مؤسسة آبار الوقف الابتدائية - مركز أخميم – محافظة سوهاج.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن إنشاء مبنى جديد لإدارة ديرب نجم التعليمية – محافظة الشرقية.

لجنة القوى العاملة

تعقد لجنة القوى العاملة ، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة مقدمان من: طلب إحاطة مقدم من النائب نجلاء العسيلي، بشأن" حرمان العاملين المتقاعدين بشركة مضارب أرز البحيرة من صرف العلاوات الخمس لهم حتى تاريخه". طلب الإحاطة المقدم من النائب أمل عصفور، بشأن" الأضرار الواقعة على العاملين في الشركة العالمية لصناعة المواسير (ش.م.م) ".

لجنة الصناعة

تناقش لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود ، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن القرار الصادر من وزيرة التجارة والصناعة بإحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والأضرار الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب المهنة والمستخدمين، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تناقش موضوع التحديات التي تواجه قطاع الصناعة من ضرائب وجمارك وأثر ذلك على نمو وتنافسية قطاع الصناعة.

لجنة المشروعات الصغيرة

وتناقش لجنة المشروعات الصغير خلا اجتماعها برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد شلبي، بشأن عدم تفعيل دور مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي في دعم الاحتياجات البحثية والتكنولوجية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

لجنة البيئة والطاقة

كما تناقش موضوع طلب حسام عوض الله، الإحاطة المقدم من النائب ليلى أبو إسماعيل، بشأن التعديات الواقعة على مصرف عمر بك مركز سمنود بمحافظة الغربية حيث يتم صرف مخلفات الأهالي والصرف الصحي والمخلفات الصناعية به.

لجنة الزراعة والأمن الغذائي

تعقد لجنة الزراعة اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب بلال حامد، بشأن: عدم توافر مياه ري الأراضي الزراعية بمنطقة البكوات وتوابعها بمنطقة بويط وتوابعها – مدينة الرحمانية واعتمادهم على مياه الصرف غير المعالجة مما يؤثر على صحة المواطنين بمحافظة البحيرة.

التقاعس في تنفيذ أعمال تأهيل الترع على مستوى مراكز المحمودية والرحمانية ورشيد – محافظة البحيرة قياساً بالمراكز الاخرى.

طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبدالرازق، بشأن نقص مياه الري بمراكز الحامول وبيلا والبرلس مما تسبب في جفاف الاف الأفدنة وتدمير المزروعات فضلاً عن المغالاة في تقدير القيمة الإيجارية لأراضي منافع الري.

طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن المغالاة في تقدير مقابل إنشاء وتطوير المساقي الزراعية بمركز أبو حماد رغم أن التنفيذ تم بمنحه من منظمة الأوبك.

لجنة التعليم والبحث العلمي

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي ،برئاسة النائب سامي هاشم ، خطة الحكومة الخاصة بمستقبل المجمعات التكنولوجية.

لجنة الشئون الدينية

تناقش لجنة الشئون الدينية برئاسة النائب اسامة العبد ، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل محمد، بشأن غلق أحد المساجد الرئيسية وهو مسجد أبيس – القرية العاشرة بإدارة محرم بك – محافظة الإسكندرية.

مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد مساجد (أبو بكر الصديق - الرحمن بأرض الشرطة - أبو صير- نجع متموح).

لجنة التضامن الاجتماعي

تناقش لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب عبد الهادي القصبي ،مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان و(60) نائبا آخرون بإصدار قانون المجلس القومي للسكان والتنمية، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الصحية، والخطة والموازنة - استكمال نظر مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبا آخرون بإصدار قانون المجلس القومي للسكان، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الصحية، والخطة والموازنة

لجنة الاعلام والثقافة

ناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ عبدالمنعم حامد، بشأن إنشاء – تناقش لجنة الاعلام والثقمركز ثقافي لخدمة أهالي المعصرة بحلوان.

لجنة السياحة والطيران

وتعقد لجنة السياحة والطيران المدني اجتماعها برئاسة النائبة نورا علي ، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين فتحي بدراوي، بشأن عدم الاهتمام الكافي بمنطقة الاهرامات والفنادق المحيطة بها والشوارع المؤدية إليها، وذلك باعتبارها من أهم المناطق السياحية في العالم.

لجنة الشئون الصحية

تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور اشرف حاتم 17 طلب إحاطة مقدم من النواب، كما تناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب هشام حسين محمد، بشأن تحويل عيادات التأمين الصحي بالحي السابع بمدينة 6 أكتوبر إلى مستشفى تابعة للمجالس الطبية المتخصصة.

النائب طارق سعيد، بشأن تعطيل جهاز الأشعة المقطعية بالمركز القومي للحساسية والصدر بإمبابة. النائب أحمد سعد حلمي، بشأن قلة عدد الأطباء الموجودين بالإدارة الصحية بمركز الصف.

النائب عبدالوهاب خليل، بشأن عدم إنهاء أعمال استحداث وحدة عناية مركزة بمستشفى أطفيح.

لجنة النقل والمواصلات

وتعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،اجتماعها برئاسة النائب علاء عابد لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن تدهور حالة طريق أم زغيو بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية.

النائب محمد جبريل، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاه بسلالم كهربائية عند مدخل قرية ابيس العاشرة بمحافظة الإسكندرية نظراً لتكرار وقوع الحوادث.

النائب محمد عبدالسلام الحوفي، بشأن تهالك الطريق المؤدى إلى مدينة دمنهور (محور أحمد الليثى).

النائب محمد بهجت، بشأن عدم البدء في تنفيذ طريق الرياينه مركز أرمنت إلى نجع حمادي بطول 24كم اختصاراً للطريق الآخر بطول 145كم.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وتناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعها برئاسة النائب أحمد بدوي ،لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من: النائب يوسف الشاذلي، بشأن ضرورة قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك بإلزام شركات المحمول بوضع ضوابط ومعايير للاشتراك في الخدامات الترفيهية كالمسابقات الترويجية والخدمات الإخبارية والرياضية.

النائب محمود أبو الخير، بشأن تحايل شركة فودافون على عملائهما واستغلالهم وإضافة مبالغ مالية على فواتير العملاء دون وجه حق.

نظر طلبي الإحاطة المقدمين من: النائبة ولاء التمامي، بشأن الأثار السلبية لتطبيق التيك توك وانتشار الفيديوهات المسيئة التي تتنافي مع الذوق العام وتأثيره على المجتمع. النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن الغياب التام لخدمة شبكات هواتف المحمول في بعض قرى وعزب مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

لجنة الاسكان

كما تعقد لجنة الاسكان اجتماعها برئاسة النائب عماد سعد حموده، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة، و(60) نائبًا، (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بالاشتراك مع لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

لجنة الادارة المحلية

تعقد لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني ، لمناقشة إصلاح منظومة إعلانات الطرق من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفاً فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدى، فضلاً عن منهجية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون 208 لسنة 2020 بشأن قانون تنظيم الاعلانات على الطرق العامة.

لجنة الشباب والرياضة

كما تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمود حسين ،لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب غادة علي بشأن ضياع فرص ومنح للشباب نتيجة عدم تفعيل اتفاقية التعاون المبرم بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمي بخصوص حاضنة أعمال للشباب مقرها مركز شباب الجزيرة.

النائب إيهاب عبدالعظيم بشأن الموافقة على تنجيل بعض ملاعب مراكز الشباب.

النائب عصام دياب بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الفردان التابعة لمحافظة الاسماعيلية.

لجنة حقوق الانسان

تعقد لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمان من النائبتان: نانسي نعيم، وهند رشاد، بشأن مدى تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي لمعايير حقوق الإنسان في مختلف مكاتب التأمينات الاجتماعية والإدارات التي تتعامل مع الجمهور، وخاصة الإدارات التي تتعامل مع كبار السن والمعاقين من أصحاب المعاشات أثناء ترددهم على المصالح التابعة للوزارة، في ضوء توصية مجلس الوزراء في عام 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة.

كما تستكمل اللجنة مناقشة ما قامت به وزارة التضامن الاجتماعي بشأن تنفيذ توصية مجلس الوزراء في نوفمبر 2017 والخاصة بإنشاء وحدة حقوق الانسان بكل وزارة ومحافظة، من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.