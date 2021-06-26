محمد عسران: الأنضمام للأهلي حلم حياتي وأشجع النادي منذ الطفولة

/637421/محمد-عسران-الأنضمام-للاهلي-حلم-حياتي-وأشجع-النادي-منذ-الطفولة

عبر محمد عسران المنضم حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بإتمام انتقاله إلى الفريق، مؤكدا أنه شرف كبير لأي لاعب أن يرتدي قميص نادي القرن.

ويرصد دوت الخليج تصريحات اللاعب:

وأوضح أنه يشجع النادي الأهلي منذ طفولته، وكان يحلم بالانضمام له، وأنه لم يتردد لحظة في الانتقال إلى النادي لرغبته في اللعب إلى جوار اللاعبين الكبار، خاصة عبدالله عبدالسلام، وأحمد صلاح، وأن يكتب لنفسه تاريخا كبيرا من خلال التتويج بالبطولات.

وأشار عسران إلى أن علاقته مميزة بلاعبي الفريق نتيجة اللعب سوياً في المنتخب الوطني، وأنه يتوقع أن يسهم ذلك في سرعة تأقلمه على الأجواء داخل الفريق، لافتا إلى أنه متشوق للغاية لبدء فترة الإعداد ليبذل أقصى ما لديه، وليكون عند حسن ظن الجهاز الفني.

وأضاف: فرصة اللعب في النادي الأهلي لا تتكرر سوى مرة واحدة في العمر لذلك سأقاتل لأحافظ على هذه الفرصة التي حظيت بها، وسوف أقاتل لأثبت أنني جدير بثقة الجهاز الفني، وأنني أستحق التواجد بين أفضل مجموعة لاعبي «الطائرة» في مصر وإفريقيا.

وأوضح أنه يعلم جيدا صعوبة المنافسة في مركز4 الذي يلعب به، في ظل وجود أسماء كبيرة، وأن المنافسة بين اللاعبين تخلق دوافع أكبر ليجتهد كل منهم ويقدم أفضل ما لديه ليحصل على فرصته، وأنه يعلم جيدا قيمة قميص النادي، وما يفرضه من التزام وعزيمة وإصرار من أجل التتويج بالألقاب.

وأكمل: الموسم المقبل سيكون صعبا للغاية على جميع الأندية بسبب السماح بالتعاقد مع أكثر من محترف، فضلا عن الدوافع الكبيرة لدى الجميع، وهو ما يعني أن هناك مسئولية كبيرة علينا للفوز بكل البطولات التي سوف ننافس عليها.

ووجه عسران رسالة شكر إلى جماهير الأهلي التي دعمته خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنه يشعر بالفخر الشديد للانتماء إلى منظومة النادي، وأنه يحلم بالفوز بكل البطولات، من أجل إسعاد جماهيره العظيمة.

محمد عسران

وشدد عبدالقادر على أن التعاقد مع عسران يأتي في إطار تلبية متطلبات الجهاز الفني من أجل دخول الموسم الجديد بأفضل صورة، في ظل الطموحات الكبيرة على رجال الطائرة لاستكمال مسيرة البطولات.

وأشار إلى أن عبو من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، وأن دوره في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة ببطولات الطائرة ، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبين الصاعدين. وشدد على أن التعاقد مع صفقات جديدة لدعم فريق الطائرة وتجديد عقد “عبو” يأتي في إطار تدعيم الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد.