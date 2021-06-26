محمد عسران: الأنضمام للأهلي حلم حياتي وأشجع النادي منذ الطفولة

/637421/محمد-عسران-الأنضمام-للاهلي-حلم-حياتي-وأشجع-النادي-منذ-الطفولة
عبر محمد عسران المنضم حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بإتمام انتقاله إلى الفريق، مؤكدا أنه شرف كبير لأي لاعب أن يرتدي قميص نادي القرن.
ويرصد دوت الخليج تصريحات اللاعب:
وأوضح أنه يشجع النادي الأهلي منذ طفولته، وكان يحلم بالانضمام له، وأنه لم يتردد لحظة في الانتقال إلى النادي لرغبته في اللعب إلى جوار اللاعبين الكبار، خاصة عبدالله عبدالسلام، وأحمد صلاح، وأن يكتب لنفسه تاريخا كبيرا من خلال التتويج بالبطولات.
وأشار عسران إلى أن علاقته مميزة بلاعبي الفريق نتيجة اللعب سوياً في المنتخب الوطني، وأنه يتوقع أن يسهم ذلك في سرعة تأقلمه على الأجواء داخل الفريق، لافتا إلى أنه متشوق للغاية لبدء فترة الإعداد ليبذل أقصى ما لديه، وليكون عند حسن ظن الجهاز الفني.
وأضاف: فرصة اللعب في النادي الأهلي لا تتكرر سوى مرة واحدة في العمر لذلك سأقاتل لأحافظ على هذه الفرصة التي حظيت بها، وسوف أقاتل لأثبت أنني جدير بثقة الجهاز الفني، وأنني أستحق التواجد بين أفضل مجموعة لاعبي «الطائرة» في مصر وإفريقيا.
وأوضح أنه يعلم جيدا صعوبة المنافسة في مركز4 الذي يلعب به، في ظل وجود أسماء كبيرة، وأن المنافسة بين اللاعبين تخلق دوافع أكبر ليجتهد كل منهم ويقدم أفضل ما لديه ليحصل على فرصته، وأنه يعلم جيدا قيمة قميص النادي، وما يفرضه من التزام وعزيمة وإصرار من أجل التتويج بالألقاب.
وأكمل: الموسم المقبل سيكون صعبا للغاية على جميع الأندية بسبب السماح بالتعاقد مع أكثر من محترف، فضلا عن الدوافع الكبيرة لدى الجميع، وهو ما يعني أن هناك مسئولية كبيرة علينا للفوز بكل البطولات التي سوف ننافس عليها.
ووجه عسران رسالة شكر إلى جماهير الأهلي التي دعمته خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنه يشعر بالفخر الشديد للانتماء إلى منظومة النادي، وأنه يحلم بالفوز بكل البطولات، من أجل إسعاد جماهيره العظيمة.
محمد عسران
وشدد عبدالقادر على أن التعاقد مع عسران يأتي في إطار تلبية متطلبات الجهاز الفني من أجل دخول الموسم الجديد بأفضل صورة، في ظل الطموحات الكبيرة على رجال الطائرة لاستكمال مسيرة البطولات.
وأشار إلى أن عبو من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، وأن دوره في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة ببطولات الطائرة ، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبين الصاعدين. وشدد على أن التعاقد مع صفقات جديدة لدعم فريق الطائرة وتجديد عقد “عبو” يأتي في إطار تدعيم الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد.
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