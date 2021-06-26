/637423/قفزت-عليه-عدة-مرات-تفاصيل-اتهام-طفلة-بقتل-جارها-في-الشرقية

«لعب العيال قلب بجريمة قتل ».. هنا تسبب لعب الأطفال في قتل روح طيبة وإنهاء حياة طفل ولكن المتهم لم يكن أكبر منه ولكنها طفلة كانت تلعب معه أعلى سطح العقار، ولكنها بسبب صغرها لم تعلم أنها عندما تقفز عليه عدة مرات ستقتله، وذلك في مركز بلبيس، في محافظة الشرقية.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل مصرع طفل يبلغ من العمر سنتين ونصف أعلى سطح منزل الجيران بالشرقية

واتضح أن الطفلة كانت تلعب معه وعندما سقط على الأرض بدأت تقفز عليه عدة مرات، وبعد ذلك وجدته فاقد النطق، فغطت جسمه بالكراميب وخافت أن تخبر أحد وجاء في مناظرة النيابة عن أن الجثة لطفل في العامين والنصف متوفي أعلي سطح منزل جيران أسرته ومغطي بمجموعة من الملابس القديمة والكراكيب، واتضح وجود كدمات في جسمه.

وكشفتا تحريات فريق البحث قيام طفلة الجيران صديقة الطفل المقتول بإرتكاب الواقعة خلال لعبهم سويا أعلي سطح المنزل وخلال لعبهم توفي، وقامت بإخبار والدتها ووالدها والذين أخفو الخبر ، وتم القبض عليهم وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقغة

وكان تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة بلبيس بتغيب الطفل "عوض م" ، سنتين ونصف مقيم بعزبة النشو التابعة لقرية بساتين الإسماعيلية، دائرة مركز بلبيس والعثور على جمانه في وقت سابق ملقاه أعلي سطح جيران أسرته.

اتهامات أسرة الضحية

واتهمت أسرة الطفل كلا من "عبدالفتاح.أ" 65 سنة، وابنه "محمد" 37 سنة و"عزيزة.ع" 42 سنة و"ع.ع" والطفلة "ياسمين.ع" 11 سنة، الطفل "معاذ" 4 سنوات.

أقوال الأسرة

واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة الطفل المتوفي في البلاغ أن الطفل المتوفي خرج صباح أمس للهو أمام المنزل برفقة الطفلة "ياسمين" ثم اختفى ولم يعد إلى المنزل وبعد مرور عدة ساعات بحثوا عنه دون جدوى ثم عثروا على الجثة ملقاه فوق سطح منزل جيرانهم واتهموهم بقتله.

القبض على المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين الأربعة لإجراء التحقيقات، وتم تحرير محضرا بالواقعة،

وتم التحفظ علي جثمان الطفل داخل مشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة والتي تولت التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

قرارات النيابة

وأمرت النيابة تسليمها الي أحد أهليتها لحين ورود تقرير الطب الشرعي وبيان سبب الوفاه كما أمرت النيابة بحبس والديها 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتحرير محضر بالواقعة.

وإستدعاء 4 من جيران أسرة الطفل عقب إتهامهم بقتله.