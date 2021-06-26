/637425/ضابط-برتبه-ملاك-يتبرع-بكرسي-متحرك-لمواطن-في-الخليفة

في لفته إنسانية، قام ضباط قسم شرطة الخليفة بالتبرع وشراء كرسي متحرك حديث وتقديمه لمواطن بعدما صدمته سيارة وفرت هاربة.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل قيام ضباط قسم شرطة الخليفة بالتبرع وشراء كرسي متحرك حديث وتقديمة لمواطن

البداية

ترجع تفاصيل عندماتبلغ للأجهزة الأمنية، بأنه حال سير أحد المواطنين ( من ذوى الاحتياجات الخاصة ) مستقلاً كرسي متحرك خاصته أسفل كوبري السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، اصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار، ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بالكرسي الخاص به دون إصابات .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط السيارة وقائدها تقدم المواطن بالشكر لضباط القسم على تلك اللفتة.

وفي سياق اخر قررت وزارة الداخلية أن يكون موعد بدء إطلاق المرحلة الثامنة عشر من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، يوم الاثنين الموافق 28/6/2021 بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل موعد بدء إطلاق المرحله الثامنه عشر من مبادرة «كلنا واحد» يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك 2021م، واستمراراً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

أصحاب السلاسل التجارية

وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تُلبى جميع احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.